Prevencija raka u Bosni i Hercegovini bila je u fokusu prvog sveobuhvatnog istraživanja o skriningu i ranom otkrivanju karcinoma, čiji su rezultati predstavljeni na završnoj konferenciji u Sarajevu. Istraživanje je pokazalo da u zemlji još uvijek ne postoje organizirani programi skrininga za četiri najčešće vrste raka, uprkos postojećim kapacitetima zdravstvenog sistema.

Riječ je o prvom istraživanju ove vrste koje obuhvata prevenciju raka grlića maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini, a rezultati bi trebali poslužiti kao osnova za uspostavljanje organiziranih programa skrininga usklađenih sa standardima Evropske unije.

Projekt je realiziran kroz zajedničku inicijativu Evropske unije i Ujedinjenih nacija, uz finansijsku podršku EU u iznosu od 900.000 eura i dodatnih 100.000 američkih dolara od UN-a. Provodili su ga UNFPA i Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Prevencija raka u Bosni i Hercegovini i dalje bez organiziranog skrininga