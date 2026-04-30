Ove vrste raka često se otkrivaju kasno: Simptomi mogu biti blagi i nejasni

Rak se često povezuje s jasnim znacima upozorenja, ali pojedini oblici bolesti mogu dugo napredovati gotovo neprimjetno. Upravo odsustvo ranih simptoma, ili njihova sličnost s mnogo bezazlenijim zdravstvenim tegobama, jedan je od razloga zbog kojih se neke vrste raka otkrivaju tek u uznapredovaloj fazi.

Među karcinomima koji se najčešće teško prepoznaju u ranoj fazi je rak gušterače. Prema Mayo Clinic, simptomi se najčešće ne javljaju na početku bolesti, a kada se pojave mogu uključivati bol u stomaku, gubitak apetita, nenamjeran gubitak težine, žutilo kože i očiju, umor ili slabost.

Rak jajnika također može dugo davati nejasne simptome. Nadutost, osjećaj sitosti nakon male količine hrane, bol ili nelagoda u stomaku i karlici, promjene u mokrenju ili probavi mogu se lako pripisati drugim stanjima, zbog čega se dijagnoza često odgađa.

Kod raka jetre rani simptomi često izostaju. Kada se znakovi pojave, mogu uključivati gubitak težine, slab apetit, bol u gornjem dijelu stomaka, mučninu, umor, oticanje stomaka ili žutilo kože i očiju.

Rak bubrega se nerijetko otkrije slučajno, tokom pregleda koji se rade zbog drugih tegoba. Simptomi mogu uključivati krv u urinu, bol u donjem dijelu leđa, gubitak težine, umor, oticanje nogu ili pojavu kvržice u predjelu slabina, ali se oni često javljaju tek kasnije.

Ljekari upozoravaju da nejasni simptomi ne znače odmah ozbiljnu bolest, ali ukoliko traju, ponavljaju se ili se pogoršavaju, potrebno je javiti se ljekaru. Rano otkrivanje bolesti u mnogim slučajevima povećava mogućnosti liječenja i bolji ishod.