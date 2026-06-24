Objavljen program 16. Festivala Kaleidoskop u Tuzli

Grad Tuzla i ove godine bit će mjesto susreta mladih umjetnika, kreativaca i ljubitelja savremene kulture, a objavljen je i kompletan program 16. Festivala umjetnosti mladih “Kaleidoskop”.

Festival Kaleidoskop bit će održan od 28. jula do 2. avgusta 2026. godine, dok će kao uvod u festivalski program 27. juna biti organizovan događaj Kaleidoskop Off-Grid.

Tokom šest festivalskih dana posjetioce očekuje raznovrstan program koji će objediniti muziku, likovnu umjetnost, radionice, razgovore sa umjetnicima, muralizam, Art Market i druge sadržaje na više lokacija u gradu. Festival će okupiti afirmisane domaće i regionalne izvođače, ali i otvoriti prostor mladim autorima i kreativcima da svoj rad predstave publici.

Muzički dio programa donosi nastupe brojnih izvođača, među kojima su LET 3, Edo Maajka, Zoster, Kanda Kodža i Nebojša, Hiljson Mandela, KOIKOI, Ritam nereda, Sassja i drugi. Publiku očekuje i koncert alternativnih bh. bendova u okviru događaja Kaleidoskop Off-Grid.

Pored koncerata, festival će donijeti i izložbu autorice Džejlane Karaman Pašić, koja će biti otvorena prvog festivalskog dana, 28. jula, kao i izložbu Rebeke Abdagić, planiranu za srijedu, 29. jula.

Kao i prethodnih godina, Kaleidoskop će obilježiti oslikavanje murala, kreativne radionice, razgovori sa umjetnicima, Paint & višnja radionica na otvorenom, Kaleidoskop Art Market u Gradskom parku u Tuzli, kao i završna izložba radova na zatvaranju festivala.

Festival Kaleidoskop godinama predstavlja važnu platformu za povezivanje različitih umjetničkih disciplina, promociju stvaralaštva mladih i razvoj savremene kulturne scene u Tuzli. Svojim programom okuplja umjetnike i posjetioce iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Festival Kaleidoskop od 2009. godine organizuje Grad Tuzla, dok su izvršni organizatori Turistička zajednica grada Tuzle i JP “Pannonica” Tuzla. Program se realizuje uz podršku JU “Centar za kulturu” Tuzla, Kuće plamena mira, Vijeća mladih Tuzle i brojnih omladinskih organizacija.

Cjelovit program 16. Festivala umjetnosti mladih “Kaleidoskop” dostupan je u prilogu saopštenja