U utorak, 22. jula 2025. godine, s početkom u 21:00 sat, u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ svečano će biti otvoren 15. Kaleidoskop festival. Prve večeri publici će se predstaviti vizuelni umjetnik Emir Šehanović izložbom “There Will Be Bliss”, čije učešće dolazi u trenutku kada je uvršten među 100 najperspektivnijih kipara budućnosti, prema monografiji prestižnog britanskog izdavača Thames and Hudson.

Izložba “There Will Be Bliss” otvara pitanje odnosa između prirode i tehnologije, u kontekstu svijeta koji više ne poznaje čovjeka. Kroz seriju digitalnih radova i skulptura, Šehanović nas vodi u distopijski pejzaž u kojem biljke nadvladavaju ostatke civilizacije, dok posljedice klimatskog kolapsa i invazije vještačke inteligencije postaju neizbježna kulisa svakodnevice. Radovi ne nude odgovore, već postavljaju tiha, ali snažna pitanja o tome šta dolazi kada nas više ne bude.

Publika će u tim djelima prepoznati fragmente sadašnjosti i slutnje budućnosti – između razaranja, zaborava i potencijalne regeneracije, u prostoru gdje tehnologija i priroda više ne koegzistiraju, nego se bore za prevlast.

Nakon izložbe, večer se nastavlja koncertom grupe Sarajevo Jazz Guerrilla uz gostujući vokal Jovane Bojanić, čime Kaleidoskop potvrđuje svoju umjetničku širinu i otvorenost prema različitim formama izražavanja.

U sklopu festivala, od utorka do nedjelje, svakog dana između 17:00 i 23:00 sata, u Gradskom parku bit će organizovan Kaleidoskop Art Market – sajam koji okuplja umjetnike i kreativce, s fokusom na autentične rukotvorine, dizajn i lokalnu proizvodnju.

Ulaz na sve sadržaje festivala je besplatan. Kaleidoskop i ove godine ostaje prostor susreta savremene umjetnosti, refleksije i zajednice.