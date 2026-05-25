Sjećanje na tuzlansku mladost, prvi dio

Kapija, nekadašnje mjesto susreta i simbol mladosti, pretvorila se u simbol neizbrisive tuge. Žrtve ovog zločina u prosjeku su imale samo 23 godine. Nekadašnji Dan mladosti za Tuzlu i njene građane zauvijek će nositi značenje dana sjećanja na izgubljene mlade živote i ostati zapisan kao jedan od najtragičnijih trenutaka u historiji ovog grada.

U nastavku donosimo fotografije i ispričane sudbine onih čiji su životi nasilno prekinuti, prenesene od njihovih najbližih članova porodice i prijatelja. Kompletne priče i svjedočanstva o njima možete pročitati u knjizi ” Ubistvo svitanja”

Jasminka Sarajlić imala je 23 godine. Bila je studentica elektrotehnike, poznata po vedrini i izvrsnim sportskim uspjesima. Preminula je četiri dana nakon ranjavanja.

Šaban Mustačević imao je 29 godina. Bio je mašinski tehničar, zaposlen u firmi “Centrala”, i borac Armije RBiH. Bio je poznat kao društven, vedar i odgovoran čovjek, koji je u ratnim godinama postao zreliji i tiši, ali je zadržao nadu u bolje sutra.