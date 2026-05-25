FK Željezničar i BH Fanaticosi poslali poruke sjećanja na žrtve Kapije

FK Željezničar i navijačka grupa BH Fanaticosi oglasili su se povodom godišnjice zločina na tuzlanskoj Kapiji, šaljući poruke sjećanja na 71 ubijenu osobu i više od 150 ranjenih civila.

Iz Željezničara su podsjetili da je 25. maja 1995. godine agresorska granata ugasila 71 mladi život na Kapiji, te poručili da Tuzla taj dan ne zaboravlja. Sličnu poruku uputili su i BH Fanaticosi, koji su objavom odali počast žrtvama jednog od najtežih zločina počinjenih u Tuzli tokom rata.

Poruke iz sportskih i navijačkih krugova još jednom su pokazale da sjećanje na Kapiju nadilazi granice grada i klupsku pripadnost, posebno na dan kada se Tuzla prisjeća mladosti prekinute 25. maja 1995. godine.

Na tuzlanskoj Kapiji ubijena je 71 osoba, a ranjeno više od 150 građana, dok je prosjek starosti ubijenih bio 24 godine.