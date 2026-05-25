31 godina tuge: Roditelji ubijenih na Kapiji i dalje traže pravdu

Sedam dana prije vjenčanja Hasan Hrustanović ubijen je na Kapiji zajedno sa svojom zaručnicom Šemsom. Granata ispaljena s Ozrena prekinula je njihove planove, mladost i budućnost koju su tek počinjali graditi. Umjesto svadbe i stvaranja vlastite porodice, ostala je tišina koju njegovi najmiliji nose već 31 godinu. Svakog 25. maja Hasanove sestre dolaze na mezar, sa istim bolom i sjećanjima koja ne blijede.

„Hasan moj je bio čeljade dobro, mirno, tražio sebi da se oženi. Mati mu govorila ženi se i ti i našao sebi djevojku u Tuzli, ali eto i ona pogide zajedno s njim, Šemsa Hasičić. Nju nisu ovdje ukopali, odveli je roditelji tamo odakle su. Njega su ovdje ukopali, njeni poslije čuli za to, a nisu znali da ima momka, pa kažu da su znali ostavili bi i nju tu da se ukopa“, priča nam Razija Ahmetović, sestra Hasana Hrustanovića.

Među onima koji su i ove godine došli na Aleju mladosti bila je i Vahida Rekić. Donijela je cvijeće za sina koji je ubijen na Kapiji. Kaže da godine prolaze, ali majčinska bol ostaje ista. Svaki dolazak vraća uspomene, ali i podsjeća na život koji je prerano ugašen.