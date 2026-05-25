Tuzla odala počast žrtvama Kapije: Sjećanje koje ne blijedi

Tuzla se danas u tišini, boli i dostojanstvu prisjetila 71 ugašenog života. Poosebno je bilo teško na mjestu gdje se sve dogodilo. Na Kapiji, mjestu gdje su se mladi okupili da se druže, ali granata je prekinula sve i snove i nadanja i živote. Poruke sa komemoracije bile su jasne – istina ne smije biti zaboravljena, a pravda za žrtve mora biti dostižna.

„Ovakvo časno obilježavanje poručuje da će istina uvijek biti u vrhu, da svi oni koji su osuđeni moraju odslužiti kazne. Roditelji i građani Tuzle neće odustati od borbe da svi oni koji su osuđeni da odslužne kaznu“ rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Istaknuto je da sjećanje na žrtve nije samo obaveza Tuzle, već cijelog društva, kako bi generacije koje dolaze znale šta se dogodilo i zašto se takvi zločini nikada ne smiju ponoviti.z

„Ovdje smo i da kažemo da nikada nećemo pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Moramo neumorno širiti istinu o Bosni i Hercegovini, i u Bosni i Hercegovini i izvan nje. O tome govorim i na najvažnijim svjetskim adresama“, kazao je Denis Bećirović, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Sa današnjeg obilježavanja je poručeno da je suočavanje s prošlošću nužan korak ka izgradnji mira, te da se istina o ratnim zločinima mora jasno i glasno iznositi. Upućen je poziv nadležnim institucijama da učine sve kako bi presude za ratne zločine bile provedene u cijelosti.

„Smatram da svi ratni zločinci, bez obzira o kome je riječ, moraju biti izvedeni pred lice pravde. Moramo se suočiti s istinom i jasno reći šta se dogodilo – da je izvršena agresija na Bosnu i Hercegovinu – a nakon toga okrenuti se budućnosti”, kazao je Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH.

„Srbija mora izručiti presuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića, jednog od odgovornih za ovaj zločin. Njegova krivica je pravosnažno dokazana. Iako odgovornih ima više, najmanje što se očekuje jeste da on bude izručen Bosni i Hercegovini, ukoliko Srbija želi pokazati da postoji povjerenje u njen pravni sistem”, rekao je Jasmin Imamović, bivši gradonačelnik Tuzle.

I tri decenije kasnije, Kapija ostaje rana Tuzle koja ne zacjeljuje. U večernjim satima sirene će se oglasiti tačno u 20 sati i 55 minuta – u trenutku kada je grad zanijemio 1995. godine. Tuzla će još jednom stati u tišini, odajući počast ubijenoj mladosti, uz poruku da sjećanje traje, a da borba za istinu i pravdu nikada neće prestati.