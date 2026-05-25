Novak Đukić na slobodi je i 31 godinu nakon zločina na Kapiji, u kojem je ubijena tuzlanska mladost, dok porodice žrtava i dalje čekaju izvršenje pravosnažne presude.

U 20 sati i 55 minuta, 25. maja 1995. godine, tuzlansku Kapiju pogodila je granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu i u nekoliko sekundi prekinula desetine mladih života. Na Kapiji je ubijena 71 osoba, dok je više od 130 ranjeno.

Mjesto okupljanja mladih, u samom centru grada, pretvoreno je u mjesto masakra. Među ubijenima bili su srednjoškolci, studenti, mladići i djevojke koji su te večeri izašli u grad, ne sluteći da će se mnogi od njih kući vratiti samo u sjećanjima svojih porodica.

Sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je projektil ispaljen sa područja Panjika na Ozrenu, udaljenog oko 27 kilometara od Tuzle. U presudi je navedeno i da su se na Kapiji nalazili civili, da niko od prisutnih nije bio naoružan niti je očekivao napad.

Zaključeno je i da je granatiranje bilo neselektivan napad, izveden uprkos činjenici da je Tuzla u tom periodu rezolucijom Ujedinjenih nacija bila proglašena zaštićenom zonom. I pored toga, grad je bio izložen artiljerijskim napadima.

Sedamdeset i jedan izgubljen život, a osuđena jedna osoba. Zločin na Kapiji stavlja se na teret Novaku Đukiću, tadašnjem komandantu Taktičke grupe “Ozren” Vojske Republike Srpske, koji je proglašen krivim jer je naredio artiljerijskom vodu da granatira Tuzlu, usljed čega je došlo do masakra na Kapiji.

Zbog pogrešne primjene zakona, Ustavni sud Bosne i Hercegovine u februaru 2014. godine ukinuo je presudu kojom je Đukić bio osuđen na 25 godina zatvora, nakon čega je pušten iz zatvora.

Sud BiH potom mu je u junu iste godine smanjio kaznu na 20 godina, nakon čega odlazi u Srbiju, odakle se nikada nije vratio. Viši sud u Beogradu u više navrata odgađao je ročišta na kojima je trebalo biti razmatrano preuzimanje izvršenja njegove 20-godišnje zatvorske kazne.

Novak Đukić na slobodi ostaje bolna činjenica za porodice ubijenih, koje i danas, tri decenije nakon zločina, čekaju da pravosnažna presuda bude izvršena, uz poruku: “I danas čekamo pravdu.”