Sjećanje na tuzlansku mladost, peti dio

Kapija, nekadašnje mjesto susreta i simbol mladosti, pretvorila se u simbol neizbrisive tuge. Žrtve ovog zločina u prosjeku su imale samo 23 godine. Nekadašnji Dan mladosti za Tuzlu i njene građane zauvijek će nositi značenje dana sjećanja na izgubljene mlade živote i ostati zapisan kao jedan od najtragičnijih trenutaka u historiji ovog grada.

U nastavku donosimo fotografije i ispričane sudbine onih čiji su životi nasilno prekinuti, prenesene od njihovih najbližih članova porodice i prijatelja. Kompletne priče i svjedočanstva o njima možete pročitati u knjizi ” Ubistvo svitanja”.

Vesna Kurtalić imala je petnaest godina. Bila je poznata kao Veca, djevojčica vedrog duha koja je rado svoje misli zapisivala u dnevnik. Pohađala je Hemijsku školu, učestvovala u horu i folkloru, i uvijek je nosila osmijeh koji je širio toplinu među drugovima.

Edin Mehmedović imao je devetnaest godina. Volio je astrologiju i naučnu fantastiku, bio sportskog duha i uvijek spreman na izazove. Na zidu njegove sobe i danas stoji plakat s porukom: “Živi brzo jer smrt može doći prerano.” Bio je mladić koji je nosio srce puno snova.