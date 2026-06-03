Komisija za istinu o Tuzli traži hitno izručenje Novaka Đukića BiH

Komisija za istinu o Tuzli ‘92-‘95 je na sjednici održanoj dana 28.5.2026. godine uputila poziv nadležnim državnim institucijama Bosne i Hercegovine: Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da, u cilju poštivanja pravosnažne sudske presude i zaštite žrtava ratnog zločina na tuzlanskoj Kapiji i njihovih porodica, poduzmu sve diplomatske i pravne radnje za hitno izručenje Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca za ubistvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila na Kapiji 25. maja 1995. godine pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Također, Komisija za istinu o Tuzli ‘92-‘95 poziva vlasti Republike Srbije da poštuju pravosnažnu sudsku presudu te da, po zahtjevu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, izruče Bosni i Hercegovini osuđenog ratnog zločinca Novaka Đukića.