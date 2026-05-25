Mladi iz Srbije u Tuzli na 31. godišnjicu zločina na Kapiji: Sjećanje na žrtve obaveza je novih generacija

Na Trgu slobode u Tuzli gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić susreo se s predstavnicima Inicijative mladih za ljudska prava Srbije, koji borave u Tuzli povodom obilježavanja 31. godišnjice zločina na tuzlanskoj Kapiji.

Gradonačelnik Lugavić zahvalio je mladima na dolasku u Tuzlu, kao i na njihovom angažmanu u očuvanju istine, zaštiti ljudskih prava, jačanju dijaloga i kulture mira. Posebno je istakao važnost uloge mladih ljudi iz regiona u izgradnji boljeg i pravednijeg društva, zasnovanog na saradnji, razgovoru i razumijevanju.

Tokom boravka u Tuzli, mladi iz Srbije učestvovali su u više aktivnosti, među kojima su diskusije, interaktivna predavanja i posjete mjestima sjećanja. Cilj posjete je upoznavanje s historijskim činjenicama o ratnim dešavanjima u Tuzli, s posebnim fokusom na zločin počinjen na Kapiji.

Programska koordinatorica Inicijative mladih za ljudska prava Srbije Dalia Koler poručila je da mlade generacije imaju odgovornost čuvati sjećanje na nevino stradale i graditi društvo zasnovano na dijalogu, razumijevanju i međusobnom poštovanju.

„Zločini ne smiju biti zaboravljeni, a otvoren razgovor i spremnost na suočavanje s prošlošću predstavljaju važan korak ka mirnijoj i pravednijoj budućnosti“, istakla je Koler.

Posjeta je realizovana u okviru programa „Korak bliže miru“, koji Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije više od deset godina provodi u partnerstvu sa sestrinskom organizacijom iz Bosne i Hercegovine, uz podršku Fondacije Friedrich Ebert.