BH Fanaticosi uputili pismo navijačima

BH Fanaticosi uputili su pismo navijačima Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, pozivajući ih na zajedništvo, podršku reprezentaciji i organizovano navijanje tokom utakmica.

U objavi na svojoj Facebook stranici, BH Fanaticosi su poručili da dugo iščekivani Mundijal uskoro počinje, te da se navijači Bosne i Hercegovine pripremaju za još jedno veliko fudbalsko iskustvo.

ČITAJTE JOŠ: Utakmice reprezentacije BiH moći ćete gledati na Trgu slobode

Kako su naveli, još uvijek su prisutna sjećanja na prvo pojavljivanje Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni prije 12 godina u Brazilu, a svim navijačima koji putuju na Svjetsko prvenstvo poručuju da ih očekuje nezaboravno iskustvo i pravi fudbalski praznik.

BH Fanaticosi su posebno pozvali sve navijače koji će biti prisutni u Torontu, Los Angelesu i Seattleu da im se pridruže u zajedničkom korteu do stadiona. Kako su istakli, korteo će na sve tri utakmice predvoditi njihova grupa, dok su svi ostali navijači dobrodošli da se priključe.

U pismu se navodi i apel navijačima Bosne i Hercegovine da na dan utakmice budu obučeni u plavu boju, kako bi tribina izgledala što jedinstvenije. Također, najavljeno je da će navijači na dan utakmice imati priliku kupiti majice i šalove Bhfanaticosa namijenjene za tribinu.

BH Fanaticosi su pozvali navijače da poštuju pravila organizovanog kortea i navijanja, naglašavajući da će tribinu i navijanje voditi članovi njihove grupe. Poručili su da niko nije primoran da učestvuje u korteu i navijanju, ali da oni koji se priključe trebaju poštovati pravila grupe.

“Zato pripremimo ruke i dlanove, šalove i ljiljanke, ponovimo navijačko gradivo i budimo 12. igrač našoj reprezentaciji u podvigu ka historijskom uspjehu”, poručili su BH Fanaticosi.