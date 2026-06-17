Tradicionalni “Dani Titove pećine Kladanj 2026” 27. juna u Kladnju

Tradicionalna manifestacija “Dani Titove pećine Kladanj 2026” bit će održana u subotu, 27. juna 2026. godine, u organizaciji UABNOR-a Općine Kladanj, SABNOR-a TK i Općine Kladanj.

Program manifestacije počet će okupljanjem učesnika kod hotela “Bosna” do 10:30 sati, nakon čega je u 10:40 sati planirano polaganje cvijeća na spomen-obilježju pored Općine Kladanj.

Nastavak programa predviđen je kod Spomen-kuće u Plahovićima od 11:30 sati, dok će obilazak Titove pećine biti organizovan od 12 do 13 sati.

Od 13 sati planirano je druženje učesnika manifestacije, uz vojnički grah i zabavni program.

Iz organizacije je najavljeno da će se autobusi sa posjetiocima parkirati na lokalitetu “Brana”, a za starije osobe bit će obezbijeđen prevoz od “Brane” do Spomen-kuće u Plahovićima.