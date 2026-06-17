Veliki infrastrukturni zahvat u Tuzli: U toku modernizacija sistema daljinskog grijanja

U Tuzli je u toku realizacija prve faze jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u oblasti daljinskog grijanja. Radnici i mehanizacija su na terenu, a riječ je o potpunoj rekonstrukciji magistralnog vrelovoda na dionici od Termoelektrane Tuzla do kružnog toka Siporeks.

Ovaj projekt donosi ključnu modernizaciju gradske mreže. Dosadašnje nadzemne čelične cijevi zamjenjuju se modernim podzemnim predizoliranim cijevima. Time će se osigurati znatno bolja hidraulika, viši pritisak te ravnomjernija isporuka toplinske energije za sve građane Tuzle.

Osim stabilnijeg grijanja, ova rekonstrukcija postavlja i temelje za ekološku tranziciju. Sistem se priprema za integraciju obnovljivih izvora energije i prelazak tuzlanskog daljinskog grijanja u naprednu, treću generaciju, što dugoročno jamči veću učinkovitost i sigurnost.

Projekt financira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uz institucionalnu podršku federalnog premijera Nermina Nikšića, ministra Vedrana Lakića te Grada Tuzle na čelu s gradonačelnikom Zijadom Lugavićem.