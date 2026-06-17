Džeko i Kolašinac posebnim poklonom iznenadili Zmajeve pred put u St. Louis

Noć pred put u St. Louis, Edin Džeko i Sead Kolašinac priredili su posebno iznenađenje za saigrače iz reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Iskusni reprezentativci, koji godinama imaju važnu ulogu u svlačionici Zmajeva, svakom članu ekipe poklonili su posebnu narukvicu sa motivom zastave Bosne i Hercegovine u obliku teritorije naše zemlje.

Iako je sama narukvica privukla pažnju simbolikom i izgledom, poseban utisak ostavila je kutija u kojoj se nalazila. Na njoj je postavljen ekran na kojem su prikazani video snimci najljepših trenutaka iz kvalifikacija, kao i proslave plasmana reprezentacije BiH na Svjetsko prvenstvo.

Narukvice su se kasnije mogle vidjeti i na rukama bh. reprezentativaca, što je dodatno pokazalo zajedništvo koje vlada među Zmajevima.

Ovaj gest Džeke i Kolašinca još je jedna potvrda dobre atmosfere u ekipi, posebno nakon uspješnog otvaranja Svjetskog prvenstva, prenosi reprezentacija.ba.