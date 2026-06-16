Hrvatska protiv Engleske: Vatreni u derbiju koji se ne propušta

Hrvatska protiv Engleske jedan je od najvećih derbija prvog kola Svjetskog prvenstva 2026. godine, a duel dvije evropske selekcije u Grupi L privući će veliku pažnju i u Bosni i Hercegovini, gdje Vatreni, kao reprezentacija iz susjedstva, imaju značajan broj simpatizera.

Utakmica se igra sutra, 17. juna, na Dallas Stadiumu u Arlingtonu, a već na startu grupne faze donosi okršaj reprezentacija koje na velika takmičenja dolaze s ozbiljnim ambicijama. U istoj grupi nalaze se još Gana i Panama, ali jasno je da će upravo duel Hrvatske i Engleske biti susret koji može usmjeriti rasplet u ovoj grupi.

Hrvatska protiv Engleske kao derbi kola

Hrvatska protiv Engleske nije samo jedna od utakmica grupne faze, nego duel koji ima težinu velikog evropskog rivalstva. S jedne strane je Engleska, reprezentacija s izuzetno skupim i kvalitetnim kadrom, a s druge Hrvatska, selekcija koja je u posljednjoj deceniji pokazala da se najbolje snalazi onda kada su očekivanja najveća.

Zbog svega što su ove dvije reprezentacije prošle u prethodnim međusobnim susretima, ovaj meč ima posebnu draž. Engleska ima bolji ukupni omjer, ali Hrvatska je upravo protiv Engleza ostvarila neke od svojih najvažnijih pobjeda, one koje su obilježile modernu historiju hrvatskog fudbala.

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Vatreni su dokaz da veličina reprezentacije ne zavisi od veličine države

Hrvatska na Svjetsko prvenstvo dolazi kao reprezentacija koja godinama ima prepoznatljiv identitet, snažan karakter i mentalitet pobjednika. Riječ je o timu koji je u više navrata pokazao da se može nositi s najjačim selekcijama svijeta, bez obzira na ime protivnika i pritisak velikih utakmica.

Vatreni su 2018. godine igrali finale Svjetskog prvenstva, dok su 2022. osvojili treće mjesto, čime su još jednom potvrdili da hrvatski fudbal ima kontinuitet koji zaslužuje poštovanje. Takvi rezultati nisu slučajnost, nego posljedica sistema, iskustva, kvaliteta i pobjedničkog mentaliteta koji se godinama gradi u reprezentaciji.

Hrvatska zna kako se igraju velike utakmice

Jedna od najvećih snaga Hrvatske je sposobnost da u ključnim trenucima ostane mirna, organizovana i taktički zrela. Vatreni često ne moraju dominirati svih 90 minuta da bi kontrolisali utakmicu, jer imaju iskustvo, strpljenje i osjećaj za trenutak.

Upravo zbog toga je Hrvatska protiv Engleske duel u kojem se ne može govoriti samo o imenima na papiru. Engleska možda ima širi kadar i veliki broj zvijezda iz najjačih liga, ali Hrvatska ima ono što se ne može lako kupiti ni stvoriti preko noći, iskustvo igranja najtežih utakmica na najvećoj sceni.

Luka Modrić i generacija koja ne pristaje na sporednu ulogu

Posebnu pažnju privlači Luka Modrić, simbol jedne od najuspješnijih generacija u historiji hrvatskog fudbala. Njegovo prisustvo i dalje daje Hrvatskoj sigurnost, mirnoću i autoritet na sredini terena, a uz njega Vatreni imaju igrače koji su navikli na pritisak i velike utakmice.

Hrvatska je kroz prethodna prvenstva pokazala da nije reprezentacija koja dolazi samo učestvovati. Vatreni su navikli trajati, čekati svoju šansu i kažnjavati protivnike koji ih potcijene. Upravo zato i ovaj nastup protiv Engleske nosi posebnu težinu, jer je riječ o ekipi koja zna kako se otvara veliko takmičenje.

Engleska dolazi sa zvijezdama i velikim očekivanjima

Engleska u ovaj susret ulazi kao jedna od najkvalitetnijih reprezentacija turnira. Ekipa Thomasa Tuchela ima izuzetno jak igrački kadar, a među glavnim adutima su Harry Kane, Jude Bellingham i Bukayo Saka.

Englezi su uoči Mundijala najavljeni kao selekcija koja želi napraviti veliki rezultat, ali protiv Hrvatske ih očekuje rival koji ima dovoljno iskustva da ne padne pod pritiskom engleske snage. Upravo će duel na sredini terena, engleski ritam protiv hrvatske smirenosti i kontrole lopte, mogao biti jedan od ključnih faktora utakmice.

Međusobni omjer nosi posebnu priču

Dvoboji Hrvatske i Engleske spadaju među zanimljivija rivalstva modernog evropskog fudbala. Prema dostupnim pregledima međusobnih susreta, ove dvije reprezentacije odigrale su 11 utakmica. Engleska ima šest pobjeda, dva susreta završena su neriješeno, dok je Hrvatska slavila tri puta.

Iako Engleska ima bolji ukupni omjer, Hrvatska je svoje najvažnije pobjede protiv Engleza ostvarila u trenucima kada je ulog bio ogroman. Zbog toga brojke ne govore cijelu priču, jer su Vatreni upravo protiv Engleske znali pokazati koliko mogu biti opasni kada ih mnogi unaprijed otpišu.

Porazi koje Englezi ne zaboravljaju

Navijači Hrvatske posebno pamte kvalifikacije za Euro 2008. godine. Hrvatska je tada pod vodstvom Slavena Bilića prvo u Zagrebu pobijedila Englesku 2:0, a zatim je na Wembleyju slavila 3:2 i izbacila Engleze sa završnice Evropskog prvenstva.

Još veći trenutak stigao je 2018. godine u polufinalu Svjetskog prvenstva, kada je Hrvatska nakon produžetaka pobijedila Englesku 2:1 i izborila historijsko finale Mundijala. Ta utakmica ostala je jedan od najvećih trenutaka hrvatskog fudbala i dokaz da Vatreni u velikim noćima mogu srušiti i najjače protivnike.

Clément Turpin sudi veliki evropski okršaj

Utakmicu će suditi francuski arbitar Clément Turpin, jedan od najiskusnijih evropskih sudija. Njegovo imenovanje dodatno je privuklo pažnju engleskih medija zbog ranijih nesuglasica s Thomasom Tuchelom, ali na terenu će ipak u prvom planu biti fudbal i borba za važne bodove na startu Svjetskog prvenstva.

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Vatreni neće biti sami u Arlingtonu

Hrvatska će i u Arlingtonu imati podršku brojnih navijača. Vatreni su na velikim takmičenjima uvijek imali snažnu podršku, ne samo iz Hrvatske, nego i iz dijaspore i regiona. Upravo ta energija s tribina često je bila dodatna snaga reprezentaciji koja je navikla igrati pod pritiskom.

Za navijače u Bosni i Hercegovini ovaj meč ima i dodatnu regionalnu dimenziju. Hrvatska je susjedna reprezentacija, dobro poznata bh. publici, a njeni rezultati na prethodnim prvenstvima razlog su zbog kojeg duel Hrvatska protiv Engleske zaslužuje poseban medijski prostor.

Vatreni protiv Engleza otvaraju novo veliko poglavlje na Svjetskom prvenstvu. Engleska ima kvalitet, širinu i zvijezde, ali Hrvatska ima iskustvo, karakter i fudbalski pedigre koji je u posljednja dva Mundijala potvrđen medaljama. Upravo zato se od ovog susreta očekuje mnogo više od obične utakmice prvog kola.

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