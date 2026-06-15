Ikonični navijači koji su obilježili svjetska prvenstva

Ikonični navijači često postanu dio priče o Svjetskom prvenstvu gotovo jednako kao i veliki golovi, historijske pobjede i zvijezde na terenu. Svaki Mundijal, osim fudbalskih majstorija, donese i lica s tribina koja publika širom svijeta zapamti po odanosti, neobičnom izgledu, rekvizitima ili emociji koju nose za svoju reprezentaciju.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo već je iznjedrilo jedno takvo lice. Turski navijač poznat kao Udi Neco privukao je pažnju tokom utakmice Turske i Australije, a njegove fotografije brzo su se proširile društvenim mrežama.

Njegovo pravo ime je Necdet Ölçerman, poznat je kao navijač Bešiktaša i reprezentacije Turske, a zbog upečatljive pojave na tribinama postao je jedan od viralnih detalja s početka Mundijala.

Ikonični navijači kao simboli Mundijala

Ipak, Udi Neco nije prvi navijač koji je s tribina ušao u fudbalsku historiju. Svjetska prvenstva godinama pamte ljude koji su zbog svoje reprezentacije prelazili hiljade kilometara, nosili iste rekvizite decenijama i postajali prepoznatljivi simboli nacionalnih timova.

Upravo zbog toga ikonični navijači imaju posebno mjesto u atmosferi velikih takmičenja. Oni ne postižu golove, ali često ostanu upamćeni kao dio slike jednog turnira, jedne reprezentacije ili cijele fudbalske epohe.

Manolo el del Bombo, bubanj koji je pratio Španiju decenijama

Jedan od najpoznatijih svakako je Manolo el del Bombo, legendarni navijač Španije. Njegovo pravo ime bilo je Manuel Cáceres, ali ga je fudbalski svijet poznavao po velikom bubnju, crvenom dresu s brojem 12 i prepoznatljivoj beretki.

Špansku reprezentaciju pratio je više od četiri decenije, prvi put je uz nacionalni tim putovao u inostranstvo 1979. godine, a tokom života bio je na deset svjetskih prvenstava. Manolo je preminuo prošle godine, odnosno 2025. godine, u 76. godini, a njegov bubanj ostao je jedan od najprepoznatljivijih simbola navijačke kulture u Španiji.

Caramelo, lice meksičke navijačke strasti

Posebno mjesto među navijačkim legendama ima Héctor “Caramelo” Chávez, najpoznatiji navijač Meksika. Sa velikim meksičkim šeširom, dresom reprezentacije i replikom trofeja Svjetskog prvenstva, Caramelo je godinama bio jedno od najprepoznatljivijih lica na tribinama.

Za njega je Mundijal u Kataru 2022. godine bio deseto svjetsko prvenstvo koje je posjetio, a do tada je pratio više od 450 utakmica meksičke reprezentacije. Njegova pojava postala je gotovo zaštitni znak meksičke navijačke strasti, posebno na velikim takmičenjima na kojima Meksiko tradicionalno ima veliku podršku.

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