Druga sedmica SP: BiH protiv Švicarske, Engleska i Hrvatska u derbiju grupe L

Druga sedmica SP donosi nastavak grupne faze Svjetskog prvenstva u fudbalu, a u narednim danima igrat će se utakmice prvog i drugog kola, zavisno od grupe. Posebnu pažnju bh. javnosti privlače duel Bosne i Hercegovine i Švicarske u grupi B, te utakmica Engleske i Hrvatske u grupi L.
Druga sedmica SP donosi važan duel BiH i Švicarske
Bosna i Hercegovina u četvrtak, 18. juna, igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Švicarske. Susret je na rasporedu od 21:00 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini i za Zmajeve dolazi u trenutku kada je grupa B potpuno otvorena. Nakon remija Kanade i BiH 1:1, te Katara i Švicarske 1:1, sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod, pa se može reći da grupa u drugo kolo ulazi gotovo od početka.
Upravo zbog toga duel sa Švicarskom ima veliki značaj za reprezentaciju BiH. Pobjeda bi Zmajeve dovela do četiri boda i znatno približila nokaut fazi, dok bi remi ostavio otvorenu borbu pred posljednje kolo protiv Katara. Poraz ne bi značio kraj, ali bi značajno povećao pritisak i BiH bi u posljednjem kolu vjerovatno morala tražiti pobjedu.
Engleska i Hrvatska igraju jedan od derbija sedmice
Jedan od najzanimljivijih susreta narednih dana bit će duel Engleske i Hrvatske u grupi L. Utakmica se igra u srijedu, 17. juna, od 22:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini i privući će veliku pažnju navijača u regionu, posebno jer Hrvatska na velika takmičenja posljednjih godina dolazi s visokim ambicijama.
U grupi L nalaze se još Gana i Panama, pa bi susret Engleske i Hrvatske već na startu mogao usmjeriti borbu za prvo mjesto. Engleska u turnir ulazi kao jedna od reprezentacija s najvećim očekivanjima, dok Hrvatska želi potvrditi kontinuitet dobrih rezultata na velikoj sceni. Za navijače u BiH ovaj meč bit će jedan od najpraćenijih u prvoj sedmici nakon otvaranja, jer donosi duel dvije evropske selekcije koje se dobro poznaju i koje bi mogle igrati važnu ulogu u nastavku Mundijala.
Raspored utakmica od 15. do 22. juna
Za ostale utakmice navedeni su termini prema vremenu koje koristi FIFA u službenom rasporedu, uz oznaku EDT. Budući da se utakmice igraju u različitim gradovima i vremenskim zonama, termine je potrebno preračunati na vrijeme u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su u nastavku, osim za utakmice BiH i Hrvatske, termini navedeni u FIFA rasporedu, kako bi se izbjegla zabuna oko susreta koji se po našem vremenu igraju kasno navečer ili iza ponoći.
Ponedjeljak, 15. juni
Španija – Zelenortska Ostrva, grupa H, 12:00 PM EDT
Belgija – Egipat, grupa G, 03:00 PM EDT
Saudijska Arabija – Urugvaj, grupa H, 06:00 PM EDT
Iran – Novi Zeland, grupa G, 09:00 PM EDT
Utorak, 16. juni
Francuska – Senegal, grupa I, 03:00 PM EDT
Irak – Norveška, grupa I, 06:00 PM EDT
Argentina – Alžir, grupa J, 09:00 PM EDT
Srijeda, 17. juni
Austrija – Jordan, grupa J, 12:00 AM EDT
Portugal – DR Kongo, grupa K, 01:00 PM EDT
Engleska – Hrvatska, grupa L, 22:00 po vremenu u BiH
Gana – Panama, grupa L, 07:00 PM EDT
Uzbekistan – Kolumbija, grupa K, 10:00 PM EDT
Četvrtak, 18. juni
Češka – Južna Afrika, grupa A, 12:00 PM EDT
Bosna i Herecgovina – Švicarska, grupa B, 21:00 po vremenu u BiH
Kanada – Katar, grupa B, 06:00 PM EDT
Meksiko – Južna Koreja, grupa A, 09:00 PM EDT
Petak, 19. juni
SAD – Australija, grupa D, 03:00 PM EDT
Škotska – Maroko, grupa C, 06:00 PM EDT
Brazil – Haiti, grupa C, 08:30 PM EDT
Turska – Paragvaj, grupa D, 11:00 PM EDT
Subota, 20. juni
Nizozemska – Švedska, grupa F, 01:00 PM EDT
Njemačka – Obala Slonovače, grupa E, 04:00 PM EDT
Ekvador – Curaçao, grupa E, 08:00 PM EDT
Nedjelja, 21. juni
Tunis – Japan, grupa F, 12:00 AM EDT
Španija – Saudijska Arabija, grupa H, 12:00 PM EDT
Belgija – Iran, grupa G, 03:00 PM EDT
Urugvaj – Zelenortska Ostrva, grupa H, 06:00 PM EDT
Novi Zeland – Egipat, grupa G, 09:00 PM EDT
Ponedjeljak, 22. juni
Argentina – Austrija, grupa J, 01:00 PM EDT
Francuska – Irak, grupa I, 05:00 PM EDT
Norveška – Senegal, grupa I, 08:00 PM EDT
Jordan – Alžir, grupa J, 11:00 PM EDT
Prvo i drugo kolo u istoj sedmici
Druga sedmica SP bit će posebno zanimljiva jer će neke reprezentacije tek otvoriti nastup na Mundijalu, dok će druge već igrati utakmice drugog kola. To se posebno odnosi na grupe A i B, u kojima se već može početi formirati jasnija slika o borbi za prolaz.
Za Bosnu i Hercegovinu najvažniji datum je četvrtak, 18. juni, kada Zmajevi protiv Švicarske imaju priliku napraviti prvi veliki korak prema nokaut fazi. Istovremeno, Druga sedmica SP donosi i nekoliko velikih evropskih i svjetskih duela, među kojima se posebno izdvaja susret Engleske i Hrvatske.
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