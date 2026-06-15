Druga sedmica SP: BiH protiv Švicarske, Engleska i Hrvatska u derbiju grupe L

Druga sedmica SP donosi nastavak grupne faze Svjetskog prvenstva u fudbalu, a u narednim danima igrat će se utakmice prvog i drugog kola, zavisno od grupe. Posebnu pažnju bh. javnosti privlače duel Bosne i Hercegovine i Švicarske u grupi B, te utakmica Engleske i Hrvatske u grupi L.

Druga sedmica SP donosi važan duel BiH i Švicarske

Bosna i Hercegovina u četvrtak, 18. juna, igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Švicarske. Susret je na rasporedu od 21:00 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini i za Zmajeve dolazi u trenutku kada je grupa B potpuno otvorena. Nakon remija Kanade i BiH 1:1, te Katara i Švicarske 1:1, sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod, pa se može reći da grupa u drugo kolo ulazi gotovo od početka.

Upravo zbog toga duel sa Švicarskom ima veliki značaj za reprezentaciju BiH. Pobjeda bi Zmajeve dovela do četiri boda i znatno približila nokaut fazi, dok bi remi ostavio otvorenu borbu pred posljednje kolo protiv Katara. Poraz ne bi značio kraj, ali bi značajno povećao pritisak i BiH bi u posljednjem kolu vjerovatno morala tražiti pobjedu.

Engleska i Hrvatska igraju jedan od derbija sedmice

Jedan od najzanimljivijih susreta narednih dana bit će duel Engleske i Hrvatske u grupi L. Utakmica se igra u srijedu, 17. juna, od 22:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini i privući će veliku pažnju navijača u regionu, posebno jer Hrvatska na velika takmičenja posljednjih godina dolazi s visokim ambicijama.

U grupi L nalaze se još Gana i Panama, pa bi susret Engleske i Hrvatske već na startu mogao usmjeriti borbu za prvo mjesto. Engleska u turnir ulazi kao jedna od reprezentacija s najvećim očekivanjima, dok Hrvatska želi potvrditi kontinuitet dobrih rezultata na velikoj sceni. Za navijače u BiH ovaj meč bit će jedan od najpraćenijih u prvoj sedmici nakon otvaranja, jer donosi duel dvije evropske selekcije koje se dobro poznaju i koje bi mogle igrati važnu ulogu u nastavku Mundijala.

Raspored utakmica od 15. do 22. juna

Za ostale utakmice navedeni su termini prema vremenu koje koristi FIFA u službenom rasporedu, uz oznaku EDT. Budući da se utakmice igraju u različitim gradovima i vremenskim zonama, termine je potrebno preračunati na vrijeme u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su u nastavku, osim za utakmice BiH i Hrvatske, termini navedeni u FIFA rasporedu, kako bi se izbjegla zabuna oko susreta koji se po našem vremenu igraju kasno navečer ili iza ponoći.

Ponedjeljak, 15. juni

Španija – Zelenortska Ostrva, grupa H, 12:00 PM EDT

Belgija – Egipat, grupa G, 03:00 PM EDT

Saudijska Arabija – Urugvaj, grupa H, 06:00 PM EDT

Iran – Novi Zeland, grupa G, 09:00 PM EDT

Utorak, 16. juni

Francuska – Senegal, grupa I, 03:00 PM EDT

Irak – Norveška, grupa I, 06:00 PM EDT

Argentina – Alžir, grupa J, 09:00 PM EDT

Srijeda, 17. juni

Austrija – Jordan, grupa J, 12:00 AM EDT

Portugal – DR Kongo, grupa K, 01:00 PM EDT

Engleska – Hrvatska, grupa L, 22:00 po vremenu u BiH

Gana – Panama, grupa L, 07:00 PM EDT

Uzbekistan – Kolumbija, grupa K, 10:00 PM EDT

Četvrtak, 18. juni

Češka – Južna Afrika, grupa A, 12:00 PM EDT

Bosna i Herecgovina – Švicarska, grupa B, 21:00 po vremenu u BiH

Kanada – Katar, grupa B, 06:00 PM EDT

Meksiko – Južna Koreja, grupa A, 09:00 PM EDT

Petak, 19. juni

SAD – Australija, grupa D, 03:00 PM EDT

Škotska – Maroko, grupa C, 06:00 PM EDT

Brazil – Haiti, grupa C, 08:30 PM EDT

Turska – Paragvaj, grupa D, 11:00 PM EDT

Subota, 20. juni

Nizozemska – Švedska, grupa F, 01:00 PM EDT

Njemačka – Obala Slonovače, grupa E, 04:00 PM EDT

Ekvador – Curaçao, grupa E, 08:00 PM EDT

Nedjelja, 21. juni

Tunis – Japan, grupa F, 12:00 AM EDT

Španija – Saudijska Arabija, grupa H, 12:00 PM EDT

Belgija – Iran, grupa G, 03:00 PM EDT

Urugvaj – Zelenortska Ostrva, grupa H, 06:00 PM EDT

Novi Zeland – Egipat, grupa G, 09:00 PM EDT

Ponedjeljak, 22. juni

Argentina – Austrija, grupa J, 01:00 PM EDT

Francuska – Irak, grupa I, 05:00 PM EDT

Norveška – Senegal, grupa I, 08:00 PM EDT

Jordan – Alžir, grupa J, 11:00 PM EDT

Prvo i drugo kolo u istoj sedmici

Druga sedmica SP bit će posebno zanimljiva jer će neke reprezentacije tek otvoriti nastup na Mundijalu, dok će druge već igrati utakmice drugog kola. To se posebno odnosi na grupe A i B, u kojima se već može početi formirati jasnija slika o borbi za prolaz.

Za Bosnu i Hercegovinu najvažniji datum je četvrtak, 18. juni, kada Zmajevi protiv Švicarske imaju priliku napraviti prvi veliki korak prema nokaut fazi. Istovremeno, Druga sedmica SP donosi i nekoliko velikih evropskih i svjetskih duela, među kojima se posebno izdvaja susret Engleske i Hrvatske.

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