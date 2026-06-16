Groznica Svjetskog prvenstva u Turskoj: Utakmice se prate iz antičkog teatra u Kašu

Groznica Svjetskog prvenstva obuzela navijače i u Turskoj, utakmice se prate diljem zemlje čak i u antičkim borilištima.

Uzbuđenje oko Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine je zvanično počelo. Energija turnira obuzela je cijeli svijet, prenoseći uzbuđenje daleko izvan gradova domaćina i samih stadiona. Groznica Svjetskog prvenstva u punom je jeku i u Turskoj, gdje se navijači okupljaju u različitim gradovima širom zemlje kako bi pratili napeta takmičenja na velikim ekranima, na lokacijama koje se protežu od gradskih trgova do otvorenih prostora.

Duh turnira oživljava i u jedinstvenim ambijentima širom Turske, gdje historija i prirodne ljepote stvaraju nezaboravnu kulisu. Jedan od upečatljivih primjera bio je ogromni ekran postavljen u antičkom teatru Antiphellos u Kašu, šarmantnom primorskom gradu u Antaliji i jednom od najljepših dragulja Turske rivijere – za prvu utakmicu Turske na Svjetskom prvenstvu protiv Australije.

Groznica Svjetskog prvenstva u Turskoj: Gledanje utakmica s pogledom na tirkizno more

Antički teatri vijekovima su bili mjesta gdje su se ljudi okupljali da slave, povezuju se i dijele nezaboravna iskustva. Danas oni nastavljaju tu tradiciju na izvanredan način. Od koncerata i festivala do projekcija velikih sportskih događaja na otvorenom, ova historijska mjesta ponovo su postala živi kulturni prostori. Gledanje utakmice Svjetskog prvenstva u okruženju ostataka drevnih civilizacija posjetiocima nudi jedinstveno iskustvo.

Dok su prvi zraci sunca obasjavali Kaš 14. juna 2026. godine, fudbalski navijači su se okupili u nedavno obnovljenom teatru Antiphellos, nastavljajući tradiciju zajedničkih okupljanja koja traje milenijima. Atmosfera Svjetskog prvenstva u fudbalu ispunila je antičko zdanje sa 4.000 sjedećih mjesta, privlačeći mnoštvo ljudi željnih da dožive utakmicu u jednom od najspektakularnijih ambijenata u Turskoj.