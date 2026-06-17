Pjanić, Ibišević i Salihović pružili podršku Zmajevima

Nekadašnji reprezentativci Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić, Vedad Ibišević i Sejad Salihović pružili su podršku Zmajevima na utakmici protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Njihovo prisustvo uz bh. tim još jednom je pokazalo koliko nekadašnji reprezentativci ostaju vezani za državni dres i reprezentaciju Bosne i Hercegovine, bez obzira na to što više nisu dio ekipe na terenu.

Pjanić, Ibišević i Salihović godinama su bili važni igrači bh. reprezentacije i dio generacije koja je ostavila veliki trag u historiji našeg fudbala, a njihova podrška aktuelnim reprezentativcima posebno je značajna u trenucima kada Zmajevi nastupaju na velikoj svjetskoj sceni.