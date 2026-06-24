Koji materijali su najbolji za posteljinu? Stručnjaci izdvajaju nekoliko važnih savjeta

Materijali za posteljinu važni su za udobnost, kvalitet sna i osjećaj svježine tokom noći, zbog čega stručnjaci savjetuju da se pri kupovini pažnja obrati ne samo na izgled, nego i na sastav tkanine.

Pamuk se najčešće izdvaja kao jedan od najboljih izbora za posteljinu, jer pruža udobnost, prozračnost i jednostavno održavanje. Ipak, osjećaj pamuka na koži može zavisiti od više faktora, među kojima su kvalitet korištenih niti, vrsta tkanja, obrada materijala i njegova slojevitost.

Pri izboru posteljine stručnjaci savjetuju i provjeru informacija o održivosti brenda, naročito ako kupci žele birati proizvode koji su prihvatljiviji za okoliš. Osim pamuka, sve češće se preporučuje i lan, prirodni materijal poznat po prozračnosti i dugotrajnosti.

Dizajner interijera Banjo Beale istakao je da se mnogi, nakon što jednom izaberu lanenu posteljinu, teško vraćaju drugim materijalima, upravo zbog osjećaja svježine i prozračnosti koji lan pruža.

I lan i pamuk su prirodne tkanine biljnog porijekla. Oba materijala su izdržljiva i ugodna za korištenje, ali se lan smatra još prozračnijim zbog labavijeg tkanja. Osim toga, lan je dobar izbor za osobe koje imaju osjetljivu kožu, jer se često navodi kao hipoalergen materijal.

Među materijalima za posteljinu sve popularniji je i bambus. Posteljina od bambusa ima svilenkastu teksturu, dobro odvodi vlagu i može biti pogodna za osobe sklone alergijama. Često se ističe i zbog antibakterijskih i antifungalnih svojstava.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se kod bambusa treba obratiti pažnja na način proizvodnje, jer se u pojedinim procesima mogu koristiti hemikalije koje nisu najbolje rješenje za okoliš. Zbog toga je poželjno provjeriti deklaraciju proizvoda i informacije proizvođača.

Posteljinu je preporučljivo prati na 40 stepeni, dok se za određene tkanine može koristiti i eko program na 30 stepeni. Poseban oprez savjetuje se kod osjetljivijih materijala, poput bambusa, kako bi posteljina duže zadržala kvalitet i ugodan osjećaj pri korištenju.

Kod kupovine posteljine, najbolji izbor zavisi od potreba korisnika. Pamuk je praktičan i najčešći izbor, lan je posebno prozračan i dugotrajan, dok bambus može biti dobra opcija za one koji žele mekanu, svilenkastu i laganu posteljinu.