Koliko često zaista treba prati plahte i zašto je to važno za zdravlje?

Pranje plahti važan je dio održavanja higijene spavaće sobe, ali mnogi toj navici ne pridaju dovoljno pažnje. Tokom spavanja na posteljini se nakupljaju znoj, masnoće s kože, prljavština i odumrle stanice, što stvara pogodno okruženje za razvoj bakterija, gljivica i grinja koje mogu negativno uticati na zdravlje, navodi Health.com.

Koliko često prati plahte

Iako ne postoji striktno naučno pravilo, dermatolozi i stručnjaci za higijenu slažu se da bi plahte idealno trebalo prati jednom sedmično. Ako to nije uvijek izvodljivo, maksimalni razmak ne bi trebao biti duži od dvije sedmice.

Svaki dan s ljudskog tijela otpada oko 1,5 grama mrtvih ćelija kože, a veliki dio završi upravo u krevetu. Te čestice predstavljaju hranu za grinje, mikroskopske organizme koji se u takvim uslovima brzo razmnožavaju i mogu pogoršati alergije i astmu. Uz to, vlaga od znoja i masnoće s kože dodatno pogoduju razvoju bakterija i gljivica.

Posebnu pažnju treba posvetiti jastučnicama jer se na njima zadržavaju ostaci proizvoda za kosu, ulja s lica i bakterije koje mogu doprinijeti pojavi akni. Osobama s osjetljivom kožom ili onima koji koriste više kozmetičkih proizvoda preporučuje se mijenjanje jastučnica i dva puta sedmično.

Navlake za poplune i deke nemaju direktan kontakt s kožom, pa ih je uglavnom dovoljno prati jednom mjesečno.

Kada je potrebno češće pranje

U određenim situacijama plahte je potrebno prati češće. Osobe koje pate od alergija ili astme trebale bi ih prati sedmično kako bi se uklonili grinje i alergeni. Tokom bolesti, virusi i bakterije mogu ostati na posteljini danima ili čak sedmicama, zbog čega je važno promijeniti plahte čim dođe do oporavka ili odmah ako su zaprljane tjelesnim tekućinama.

Kod zaraznih kožnih oboljenja, poput lišajeva ili impetiga, mikroorganizmi se mogu zadržati na tkanini, pa je češće pranje neophodno kako bi se spriječilo širenje infekcije. Ljudi koji se noću pojačano znoje trebali bi mijenjati plahte svakih nekoliko dana jer višak vlage potiče razvoj bakterija.

Ako spavate bez odjeće, na plahte se prenosi više bakterija i tjelesnih tekućina, što također zahtijeva učestalije pranje. Prisustvo kućnih ljubimaca u krevetu donosi dlake, perut i prljavštinu, pa je u tom slučaju preporučljivo prati posteljinu barem jednom sedmično. Korištenje masnih losiona, ulja za tijelo ili proizvoda za kosu prije spavanja dodatni je razlog za češće pranje jer se ti preparati upijaju u tkaninu.

Rizici zapuštene posteljine

Ako se plahte ne peru redovno, krevet može postati pravo leglo bakterija, gljivica i grinja, što povećava rizik od zdravstvenih problema. Grinje mogu izazvati ili pogoršati simptome alergija poput kihanja, svraba i kašlja, a kod osjetljivih osoba i napade astme.

Bakterije, poput stafilokoka, lako se razvijaju u toplim i vlažnim uslovima prljave posteljine, što može dovesti do kožnih infekcija kao što su folikulitis, impetigo ili celulitis. Ostaci masnoća i kozmetike na jastučnicama mogu začepiti pore, uzrokovati akne, osipe ili pogoršati postojeća stanja poput ekcema.

Na neopranim plahtama može se pojaviti i plijesan, uključujući vrste poput Aspergillusa, koje mogu biti posebno opasne za osobe oslabljenog imuniteta. Dugotrajno nakupljanje znoja i bakterija s vremenom dovodi i do neugodnih mirisa te žutih mrlja na posteljini.