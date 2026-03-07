Stručnjaci otkrivaju: Ovo je “idealna” temperatura za pranje posteljine

Ako želite ukloniti klice sa posteljine i osigurati da nakon pranja bude zaista čista, stručnjaci ističu da je veoma važna odgovarajuća temperatura pranja.

Stručnjaci iz organizacije Which? navode da većina ljudi odjeću najčešće pere na 40 stepeni, ali da pojedini predmeti zahtijevaju drugačiju temperaturu kako bi se postigao bolji rezultat, prenosi Express

Prema njihovim preporukama, pranje na 60 stepeni može se smatrati vrućim pranjem. Ova temperatura uglavnom uklanja prljavštinu bolje nego program na 40 stepeni, posebno kada su u pitanju masne mrlje. Međutim, treba imati u vidu da pranje na 60 stepeni troši znatno više energije, pa su troškovi veći za više od polovine u odnosu na niže temperature.

Stručnjaci ističu da je pranje na 60 stepeni posebno pogodno za posteljinu i ručnike svijetlih boja. Ovi predmeti se često koriste i dolaze u direktan kontakt s kožom, pa viša temperatura pomaže da ostanu higijenski čisti i duže zadrže kvalitet.

Kada je riječ o uklanjanju mikroorganizama, stručnjaci napominju da pojedine bakterijske spore i virusi mogu preživjeti čak i pranje na 60 stepeni ako se ne koristi efikasan deterdžent. Zbog toga je, osim temperature, važno odabrati i odgovarajuće sredstvo za pranje.

Organizacija Which? u svojim preporukama poziva se i na savjete britanskog zdravstvenog sistema NHS. Oni preporučuju da se donje rublje, ručnici i kućanski tekstil peru na 60 stepeni kako bi se smanjio rizik od širenja klica. Alternativno, pranje na 40 stepeni može biti dovoljno ukoliko se koristi deterdžent koji sadrži sredstvo za izbjeljivanje.

Stručnjaci također napominju da pranje na 90 stepeni nije uvijek potrebno. Iako tako visoka temperatura može pomoći u uklanjanju tvrdokornih mrlja, preporučuje se samo za tkanine koje mogu podnijeti toliko toplote. Zbog toga je uvijek važno provjeriti oznake i upute na etiketi odjeće ili posteljine prije pranja.