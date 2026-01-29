Koliko često treba prati jastuke i kada je vrijeme da ih zamijenite

Svi znaju koliko je ugodno navečer leći u čist krevet, ali osjećaj svježine teško je zamisliti bez opranih jastuka. Uprkos tome, mnogi ih peru znatno rjeđe nego što bi trebalo, iako upravo jastuci tokom vremena upijaju znoj, mrtve stanice kože, grinje i druge alergene.

Stručnjakinja za održavanje doma Becky Rapinchuk navodi da bi jastuke idealno trebalo prati svaka tri do šest mjeseci. Takva rutina ne samo da poboljšava higijenu prostora za spavanje već i produžava vijek trajanja jastuka, čuvajući njihovu mekoću i potporu.

Postoji nekoliko jasnih znakova koji ukazuju na to da je vrijeme za temeljito pranje. Vidljive žute ili smeđe mrlje najčešće nastaju zbog znoja i tjelesnih masnoća, a mogu predstavljati i pogodno tlo za bakterije i alergene. Neugodan ili pljesniv miris dodatno upozorava da je jastuk upio vlagu i da ga je potrebno oprati. Gubitak oblika i mekoće također je signal da jastuk više ne pruža adekvatnu potporu, iako redovno pranje može pomoći da se dio tog oblika povrati.

Ako se ne možete sjetiti kada ste posljednji put oprali jastuk, to je, prema savjetima stručnjaka, jasan znak da je vrijeme za pranje. Mnogi zato u kalendar upisuju tromjesečno ili polugodišnje podsjećanje kako bi ovu naviku pretvorili u rutinu.

Čak i uz redovno održavanje, jastuci nemaju neograničen vijek trajanja. S vremenom se u njima nakupljaju ostaci znoja, kozmetike i prašine koje ni pranje ne može u potpunosti ukloniti. Ako se jastuk nakon presavijanja ne vraća u prvobitni oblik ili ako se budite s bolovima u vratu i mišićima, to je znak da je vrijeme za zamjenu. Ulaganje u kvalitetan jastuk i njegova povremena zamjena mogu značajno utjecati na kvalitet sna i opće zdravlje.

Za duži vijek trajanja važno je koristiti jastučnice i zaštitne navlake koje stvaraju barijeru između jastuka i vanjskih nečistoća. Takve navlake se lako peru i dodatno štite punjenje. Manje mrlje preporučuje se čistiti odmah blagim deterdžentom i krpom, bez natapanja, jer višak vlage može otežati sušenje.

Rapinchuk savjetuje da se prije pranja obavezno provjeri oznaka proizvođača, jer način održavanja zavisi od vrste jastuka. Nakon pranja ključno je temeljito sušenje kako bi se spriječila pojava plijesni, bilo u sušilici na niskoj temperaturi uz dodatak loptica za bolju prozračnost, ili na zraku, na sunčanom i dobro prozračenom mjestu. Kod onih koji koriste više jastuka, njihovo povremeno rotiranje pomaže ravnomjernom trošenju i dužem zadržavanju oblika, čime se stvara zdravije i ugodnije okruženje za spavanje.