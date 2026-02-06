Stručnjaci upozoravaju: Evo zašto nije pametno oblačiti novu odjeću bez pranja

Iako mnogi novu odjeću oblače odmah nakon kupovine, stručnjaci upozoravaju da to može predstavljati rizik za kožu i zdravlje. Hemičari navode da tekstil prije dolaska u prodavnice prolazi kroz brojne faze obrade, transporta i skladištenja, tokom kojih dolazi u kontakt s hemikalijama i mikroorganizmima.

Prema upozorenju hemičarke Silvije Panek, nova odjeća može sadržavati ostatke pesticida, industrijskih boja, dioksina i formaldehida, supstance koja se koristi kako bi se spriječilo gužvanje i razvoj plijesni na tkaninama. Iako odjevni predmet izgleda čist, to ne znači da je bezbjedan za direktan kontakt s kožom.

Tekstil često putuje hiljadama kilometara od fabrike do prodajnog mjesta i prolazi kroz ruke više osoba, kao i kroz različite uslove skladištenja. Zbog toga se na površini mogu zadržati bakterije i drugi nevidljivi ostaci iz proizvodnog procesa.

Nošenje neoprane odjeće može izazvati iritacije, crvenilo, svrbež i osip, a kod osjetljivijih osoba i alergijske reakcije ili pogoršanje postojećih dermatoloških problema. Stručnjaci ističu da i nekoliko sati nošenja produžava izloženost štetnim supstancama.

Savjet je da se nova odjeća prije prvog nošenja opere, a preporučuje se i prethodno namakanje u vodi sa sirćetom ili limunskom kiselinom, nakon čega slijedi redovno pranje uz dodatno ispiranje. Također se preporučuje izbjegavanje omekšivača, jer se zadržavaju u vlaknima i mogu spriječiti potpuno uklanjanje ostataka iz tkanine.