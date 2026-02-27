Ove stvari nikada ne biste trebali stavljati u veš mašinu

Iako je mašina za veš nezamjenjiv pomoćnik u domaćinstvu, pojedini predmeti mogu je oštetiti ili se trajno uništiti tokom pranja. Stručnjaci upozoravaju da nije sve namijenjeno za bubanj, bez obzira na to koliko praktično djelovalo ubaciti sve odjednom.

Izuzetno prljavi predmeti, poput peškira punih pijeska, blatnjave odjeće ili deka prekrivenih dlakom kućnih ljubimaca, ne bi se smjeli stavljati direktno u mašinu. Pijesak, zemlja i dlake mogu začepiti filtere i oštetiti uređaj, a istovremeno spriječiti kvalitetno pranje. Prije ubacivanja u mašinu preporučuje se temeljito istresanje i uklanjanje nečistoća.

Posebno osjetljivi su jastuci od memorijske pjene. Centrifuga i okretanje mogu oštetiti strukturu pjene, a čak ni ručno pranje nije preporučljivo jer se materijal može raspasti pod težinom vode. Stručnjaci savjetuju korištenje zaštitnih navlaka koje se mogu prati.

Problem mogu predstavljati i teške deke. Iako neke mašine imaju veliki kapacitet, pojedinačno pranje preteškog predmeta može preopteretiti bubanj i mehanizam. Preporuka je da se ne peru deke teže od sedam kilograma, čak i ako uređaj nominalno podnosi veće opterećenje.

Odjeća s oznakom „samo hemijsko čišćenje“ ne bi se smjela prati u mašini jer postoji rizik od skupljanja, gubitka boje ili oštećenja tkanine. To se posebno odnosi na svilu, kašmir, kožu, antilop, čipku, plisirane suknje i odjevne predmete s ukrasima poput šljokica ili perlica.

Vintage komadi i osjetljive tkanine zahtijevaju poseban tretman, najčešće ručno pranje u hladnoj vodi blagim deterdžentom ili profesionalno čišćenje.

Prije svakog pranja važno je provjeriti jesu li patentni zatvarači zatvoreni jer otvoreni zupci mogu poderati drugu odjeću. Također, džepovi trebaju biti prazni. Kovanice, ključevi i drugi sitni predmeti mogu oštetiti bubanj, dok papirne maramice i balzami za usne mogu uništiti cijelo punjenje.

Kožna odjeća nikada ne bi smjela u mašinu jer voda i visoka temperatura mogu izazvati pucanje i deformaciju materijala.

Na kraju, posebnu pažnju treba obratiti na novu odjeću jarkih boja, naročito crvene i narandžaste, koje mogu pustiti boju i oštetiti ostatak rublja. Takve komade najbolje je prati odvojeno ili ručno.

Pravilnim odabirom onoga što stavljamo u mašinu ne samo da produžavamo vijek trajanja odjeće, već i samog uređaja.