Raspored slova na tastaturi danas koristimo gotovo nesvjesno, bilo da pišemo poruke na telefonu, radimo na računaru ili koristimo laptop. Ipak, malo ko razmišlja o tome kako je nastao raspored slova na tastaturi i zašto je upravo takav kakav jeste, iako je nastao prije više od jednog stoljeća, u vrijeme kada računari nisu ni postojali.

Ovaj raspored zapravo potiče sa prvih pisaćih mašina iz 19. stoljeća, a zanimljivo je da je zadržan gotovo bez promjena sve do digitalnog doba.

Početak u eri pisaćih mašina

Raspored slova na tastaturi osmislio je američki izumitelj Christopher Latham Sholes tokom 1860-ih godina. On je radio na razvoju jedne od prvih praktičnih pisaćih mašina, a cilj je bio napraviti sistem koji će omogućiti što lakše i brže kucanje.

Prvobitni raspored slova nije bio isti kao današnji. Međutim, tokom razvoja mašine Sholes je primijetio problem koji se često javljao kod brzog kucanja. Kada bi se dvije tipke koje su često korištene nalazile jedna pored druge, metalne poluge unutar mašine su se sudarale i zaglavljivale.

Zbog toga je raspored slova na tastaturi namjerno izmijenjen. Najčešće korištena slova razdvojena su kako bi se smanjila mogućnost zaglavljivanja mehanizma. Tako je nastao raspored koji danas poznajemo kao QWERTY, nazvan po prvih šest slova u gornjem redu tastature.

Kako je QWERTY postao standard

Iako su kasnije razvijeni i drugi rasporedi koji su omogućavali brže i efikasnije kucanje, QWERTY je već bio široko rasprostranjen. Krajem 19. stoljeća kompanija Remington počela je masovno proizvoditi pisaće mašine sa tim rasporedom, što je doprinijelo njegovoj popularnosti.

Kako su ljudi učili kucati upravo na takvim mašinama, raspored slova na tastaturi postao je standard u kancelarijama širom svijeta. Kasnije su se pojavile škole za daktilografe, priručnici i kursevi koji su dodatno učvrstili ovaj sistem.

Kada su se pojavili prvi računari i električne tastature, proizvođači su odlučili zadržati isti raspored kako bi korisnicima olakšali prelazak na novu tehnologiju.

Zašto raspored nije promijenjen

Iako danas ne postoji mehanički problem sudaranja poluga kao kod starih pisaćih mašina, raspored slova na tastaturi ostao je isti iz praktičnih razloga. Milioni ljudi širom svijeta već su navikli na QWERTY raspored, a promjena bi zahtijevala potpuno novo učenje kucanja.

Postojali su pokušaji da se uvedu efikasniji rasporedi. Jedan od najpoznatijih je Dvorak raspored iz 1930-ih godina, koji je dizajniran da smanji napor prilikom kucanja i poveća brzinu pisanja. Ipak, nikada nije uspio zamijeniti QWERTY jer bi prelazak zahtijevao ogromne promjene u obrazovanju i tehnologiji.

Zbog toga raspored slova na tastaturi koji je nastao u doba pisaćih mašina i danas koristimo na modernim računarima, pametnim telefonima i tabletima, gotovo identičan onome koji je osmišljen prije više od 150 godina.