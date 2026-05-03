Masne mrlje na odjeći nisu problem ako znate ovaj trik

Gotovo da ne postoji osoba kojoj se nije desila nezgoda s masnom hranom i omiljenim komadom odjeće. Iako na prvi pogled djeluju kao trajna šteta, masne mrlje se mogu ukloniti prilično jednostavno, i to uz pomoć sredstava koja već imate u kuhinji.

Situacija je svima poznata, pripremate ručak, miješate sos za tjesteninu ili režete slaninu, i u trenutku nepažnje kap vrelog ulja završi na majici. Prva reakcija je panika, a najčešći instinkt je da mrlju odmah isperete vodom. Upravo je to najveća greška. Masne mrlje su hidrofobne, što znači da odbijaju vodu. Umjesto da ih uklonite, vodom ćete ih samo raširiti i još dublje utisnuti u vlakna tkanine. Ono što dok je mokro djeluje gotovo nevidljivo, nakon sušenja postaje tamna i uporna mrlja. Zato je važno zapamtiti osnovno pravilo, voda se ne koristi na početku.

Ključ je u brzoj reakciji, ali i pravilnom redoslijedu koraka. Najprije treba ukloniti višak masnoće. Uzmite papirni ubrus ili čistu suhu krpu i lagano pritisnite mrlju, bez trljanja, jer ćete tako samo proširiti masnoću na čisti dio odjeće. Kako piše Apartment Therapy, ovaj korak je važan da se spriječi širenje mrlje.

Nakon toga dolazi jednostavno, ali efikasno rješenje iz kuhinje, soda bikarbona. Ako je nemate, mogu poslužiti dječiji puder, kukuruzni škrob ili čak obično brašno. Prah treba obilno posuti preko mrlje tako da je u potpunosti prekrije. Nema potrebe štedjeti, jer ovaj postupak ne može oštetiti tkaninu. Prah treba ostaviti da djeluje najmanje 30 minuta, a za bolji efekat i nekoliko sati. Soda bikarbona djeluje poput spužve i izvlači masnoću iz vlakana.

Kada prah odradi svoj dio posla, potrebno ga je pažljivo ukloniti mekanom četkicom za zube ili prstima. Nakon toga slijedi ključni korak, upotreba tečnog deterdženta za pranje posuđa. Njegova efikasnost zasniva se na surfaktantima, molekulama koje razgrađuju masnoću i vežu se za nju, baš kao kada čistite masno posuđe.

Na mrlju treba nanijeti jednu do dvije kapi deterdženta i lagano ga utrljati prstima ili četkicom. Cilj je da sredstvo prodre u tkaninu i počne razgrađivati ostatke masnoće, nakon čega se odjeća može oprati na uobičajen način.