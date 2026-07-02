Šest miliona KM za BHRT, BiH dobija i 45,7 miliona eura pomoći EU

Šest miliona KM za BHRT bit će izdvojeno za modernizaciju i digitalizaciju produkcijsko-tehničkih kapaciteta, dok je Vijeće ministara BiH usvojilo i informaciju o 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Evropske unije.

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH donijelo je više odluka, među kojima su i one koje se odnose na raspodjelu sredstava Regulatorne agencije za komunikacije BiH, pomoć Evropske unije nakon poplava, te ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima.

Šest miliona KM za BHRT iz sredstava RAK-a

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa donesena je odluka o raspodjeli 11,79 miliona KM akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Od ukupnog iznosa, 10 miliona KM namijenjeno je razvoju sektora komunikacija. Šest miliona KM za BHRT bit će usmjereno za modernizaciju i digitalizaciju produkcijsko-tehničkih kapaciteta Javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine.

Po dva miliona KM bit će doznačena vladama Federacije BiH i Republike Srpske za razvoj elektronskih medija i jačanje medijskog pluralizma. Preostalih 1,79 miliona KM RAK BiH će iskoristiti za unapređenje tehničkih i informacionih kapaciteta, uključujući modernizaciju sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra.

BiH dobija 45,7 miliona eura iz Fonda solidarnosti EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o sredstvima Fonda solidarnosti Evropske unije i mogućim modelima njihove realizacije. Bosni i Hercegovini prvi put je odobreno 45,7 miliona eura bespovratnih sredstava iz ovog fonda, nakon prijave podnesene zbog katastrofalnih bujičnih poplava koje su zemlju pogodile u oktobru 2024. godine.

Ova sredstva predstavljaju oko šest posto ukupno procijenjene štete, a mogu se koristiti za obnovu javne infrastrukture, privremeni smještaj stanovništva, preventivne mjere, zaštitu kulturne baštine i hitne interventne aktivnosti.

Iz Vijeća ministara BiH naglašeno je da se sredstva ne mogu koristiti za naknadu štete na privatnim stambenim i privrednim objektima. Novac mora biti iskorišten u roku od 18 mjeseci od odobravanja, bez mogućnosti produženja roka.

Ugovor s Hrvatskom i pomoć u gašenju požara

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Prijedlog će biti upućen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru.

Donesena je i odluka o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u gašenju požara, zbog povećanog rizika od izbijanja i širenja velikih požara u Bosni i Hercegovini. Pomoć će biti zatražena tek nakon što budu iscrpljeni domaći kapaciteti.

Razmatrano moguće učešće OSBiH u misiji u Gazi

Vijeće ministara BiH razmatralo je i mogućnost učešća pripadnika Oružanih snaga BiH u međunarodnoj stabilizacijskoj misiji u Gazi. Ministarstvo odbrane zaduženo je da nakon konferencije o generiranju snaga pripremi dopunjenu procjenu opravdanosti angažmana do 64 pripadnika OSBiH.

Usvojeno je i više odluka i informacija iz oblasti ekonomije, pravosuđa, odbrane, obrazovanja i održivog razvoja, među kojima je i odluka o pravilima dodjele pomoći male vrijednosti, kojom se sistem državne pomoći usklađuje s propisima Evropske unije.