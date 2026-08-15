Blokirani računi RTRS-a zbog duga prema BHRT-u: Neizvjesna isplata plata radnicima

Računi Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) blokirani su od 7. jula, nakon odluke Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci u postupku izvršenja pravosnažne presude prema kojoj RTRS treba isplatiti BHRT-u oko 5,5 miliona KM.

Istovremeno, presuda prema kojoj je BHRT dužan RTRS-u isplatiti 17,7 miliona KM još nije izvršena, a račun BHRT-a nije blokiran.

Kako je navedeno u informacijama koje je objavio RTRS, u Okružnom privrednom sudu u Banjoj Luci prije dva dana održano je novo ročište o blokadi računa. Odluku treba donijeti sudija Gordana Marić, dok među 603 zaposlenih u RTRS-u vlada neizvjesnost uoči naredne isplate plata, planirane za 20. august.

Na ročištu je advokat BHRT-a zatražio da se kao dokazi uvrste izvještaji direktora BHRT-a dostavljeni Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kao i da se ponovo sasluša direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.

U slučaj su se uključili i predstavnici vlasti Republike Srpske. Predsjednik RS-a Siniša Karan poručio je da će, u okviru svojih ustavnih ovlaštenja, zaštititi javni servis ovog entiteta.

Ministar pravde RS-a Goran Selak upozorio je da izvršenje sudskih odluka ne bi trebalo ugroziti osnovno funkcionisanje RTRS-a.

„RTRS je javni servis i institucija od posebnog javnog interesa za RS. Ne smije se dozvoliti da blokada računa dovede u pitanje isplatu plata radnicima, održavanje sistema i nesmetano obavljanje osnovnih poslova“, kazao je Selak.

Spor između dva javna emitera traje godinama. RTRS je 2017. godine prestao uplaćivati dio RTV takse BHRT-u, što je dovelo do višegodišnjih sudskih postupaka i dodatnog pogoršanja finansijske situacije javnih emitera.

Prema navodima RTRS-a, o nastavku blokade računa odlučivat će sud, dok se očekuje i odluka Vrhovnog suda RS-a po reviziji u ovom predmetu. Ishod postupka mogao bi imati direktan utjecaj na finansijsko poslovanje RTRS-a i isplatu plata zaposlenima.