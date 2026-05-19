Mladi u Tuzli otvorili pitanje opstanka BHRT-a i značaja javnog servisa

U Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona održana je javna tribina „BHRT – između opstanka i tišine“, koju je organizovala Savremeno-umjetnička škola Tuzla u saradnji sa BKC-om TK. Cilj skupa bio je otvoriti razgovor o položaju, značaju i budućnosti javnog servisa Bosne i Hercegovine.

Tribina je okupila učenike, studente, predstavnike Vijeća učenika TK, novinare i druge goste, a u fokusu je bio značaj BHRT-a za javni interes, medijsku pismenost i očuvanje identiteta Bosne i Hercegovine.

Učesnice tribine bile su dr. Mirzeta Hadžić-Suljkić, direktorica Savremeno-umjetničke škole Tuzla, Maja Nikolić, novinarka i dopisnica BHRT-a iz Tuzle, te Nataša Tadić, novinarka, reporterka N1 i vlasnica portala Balans.

Moderatorica tribine i profesorica predmeta Medijska pismenost u SUŠ Tuzla, Adrijana Ćudić, naglasila je da se ovom temom ne otvara samo pitanje jedne medijske kuće.

„Danas ne govorimo samo o jednoj medijskoj kući, već o mnogo širem pitanju – pitanju opstanka i očuvanja identiteta Bosne i Hercegovine. BHRT nije samo medij – to je svjedok naše stvarnosti, čuvar javnog interesa i ogledalo države kakva jeste i kakva želi biti“, poručila je Ćudić.

Direktorica Savremeno-umjetničke škole Tuzla, prof. dr. Mirzeta Hadžić-Suljkić, istakla je da je inicijativa za organizaciju tribine potekla od učenika tokom nastave medijske pismenosti.

„Brzo su došli na ideju da treba reagovati, biti glasni i konkretno djelovati vezano za aktivnosti koje se dešavaju u našoj zemlji, a to je BHRT, odnosno državni radiotelevizijski servis i situacija u kojoj se nalaze“, istakla je direktorica škole.

Dodala je da je posebno raduje interesovanje mladih za ovu temu.

„Mi smo ponosni što nam danas prisustvuju učenici, studenti i predstavnici Vijeća učenika Tuzlanskog kantona, a posebno se radujemo što su spremni da danas razgovaramo, da razmijene svoje mišljenje i konkretno djeluju u situacijama koje se dešavaju u našem društvu“, rekla je Hadžić-Suljkić.

Učenici su kroz prezentacije, video sadržaje i obraćanja govorili o historiji BHRT-a, problemima finansiranja, tehnološkim izazovima i važnosti javnog servisa za građane Bosne i Hercegovine.

Učenik Mahir Smajilbegović kazao je da je obrada teme mogućeg gašenja BHRT-a snažno uticala na učenike.

„Kada smo obrađivali temu o mogućem gašenju BHRT-a, shvatili smo koliko je BHRT zapravo značajan za informiranje građana, kulturu i obrazovni program, ali sa kojim se problemima nažalost suočava. Moguće gašenje BHRT-a bilo bi opasno jer bi Bosna i Hercegovina mogla ostati bez javnog servisa i time postati jedina država u Evropi bez državnog javnog RTV servisa“, upozorio je Mahir Smajilbegović, jedan od učenika koji su učestvovali u realiziciji ove javne tribine.

Novinarka BHRT-a i dopisnica iz Tuzle Maja Nikolić istakla je da joj je poziv mladih da učestvuje u tribini bio posebno važan.

„Posebno mi je bilo drago kada sam dobila ovaj poziv da sudjelujem na jednoj ovako javnoj tribini gdje se govori o mojoj medijskoj kući u kojoj radim i za čiju se opstojnost danas borimo u cijeloj državi“, rekla je Nikolić.

Naglasila je da BHRT za nju predstavlja važan dio identiteta Bosne i Hercegovine.

„BHRT poistovjećujemo sa našim identitetom, identitetom naše države. Ja to uvijek kažem, dođe li zaista do gašenja i usudi li se neko i pokušati pomisliti ugasiti BHRT, onda se trebamo pitati zapravo šta je sa opstojnošću naše države Bosne i Hercegovine. Znam koliko BHRT znači ljudima zato što smo u svakom kutku Bosne i Hercegovine i znam da je BHRT jedna svijetla tačka u ovom medijskom sivilu u kakvom smo danas okruženi u cijeloj Bosni i Hercegovini“, poručila je Nikolić i posebno se zahvalila profesorima i učenicima koji su otvorili prostor za razgovor o ovoj temi među mladima.

Novinarka, vlasnica portala Balans, reporterka N1 televizije i članica Upravnog odbora Društva novinara BiH Nataša Tadić poručila je da opstanak javnog servisa ne smije biti doveden u pitanje.