Dan slobode medija: Prilika da se ponovi apel za spas BHRT-a

U povodu Dana slobode medija, koji se u cijelom svijetu obilježava 3. maja, objavljujemo apel za finansijsku podršku BHRT-u.

BHRT je 10. aprila pokrenuo kampanju kojom partnere i prijatelje potiče da finansijski podrže borbu za očuvanje javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine.

„Odlučni smo nastaviti borbu za opstanak uprkos višegodišnjim nepovoljnim okolnostima u koje je BHRT doveden ne svojom krivicom“, objavio je BHRT.

Podsjećaju kako su prošle godine, na 80. rođendan, gajili nadu da postoje rješenja. Nedavni 81. rođendan dočekali su „s upozorenjem na usnama, ali i dokazima da borba nije uzaludna“. Privredni sud u Banjoj Luci donio je prvu pravomoćnu presudu u korist BHRT-a po kojoj RTRS do 10. maja BHRT-u treba uplatiti iznos od 5,4 konvertibilnih miliona maraka na ime RTV takse.

„Mi ne govorimo o očuvanju jedne radiotelevizije. Govorimo o očuvanju signala, koji već decenijama povezuje ovu zemlju, u dobrim i lošim trenucima“, navodi BHRT.

Posebnim pismom obratili su se institucijama nižih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dijaspori, privrednicima i drugim subjektima nudeći zajedničku aktivnost sa ciljem pomoći javnom servisu.

„Da li Bosna i Hercegovina želi imati svoj javni servis ili ne? Ako želi, ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka. Ali neka bude svjesna.

Ako se taj signal jednom ugasi, ne gasi se samo BHRT. Gasi se prostor u kojem ova zemlja govori sama o sebi“, objavio je BHRT.

„Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče“, moto je kampanje. Instrukcije za plaćanje, iz zemlje i inostranstva, nalaze se ovdje.