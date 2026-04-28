Novinari i aktivisti posjetom BHRT-u pružili podršku javnom servisu

Uoči Svjetskog dana slobode medija, novinari i aktivisti posjetili su Radioteleviziju Bosne i Hercegovine (BHRT) kako bi pružili podršku javnom servisu, ponavljajući poruku – „Ne gasite BHRT“.

Novinari iz nekoliko redakcija i predstavnici civilnog društva obišli su BHRT u trenutku kada se ova medijska kuća suočava s ozbiljnim izazovima, kako bi iskazali solidarnost s njenim zaposlenicima i ukazali na važnost očuvanja javnog servisa u Bosni i Hercegovini.

Tokom posjete održan je sastanak s rukovodstvom BHRT-a, uključujući pomoćnicu generalnog direktora Lejlu Babović, direktoricu programa BHT1 Nedu Tadić i urednika Informativnog programa BHT1 Dejana Petrovića. Tom prilikom snimljene su i izjave podrške javnom servisu.

Direktorica Fondacije Mediacentar Sarajevo, Maida Muminović, istakla je da je cilj posjete poslati jasnu poruku o značaju javnog servisa za sve građane. Naglasila je da je riječ o simboličnom činu solidarnosti, ali i pozivu na hitno rješavanje pitanja održivosti i stabilnosti BHRT-a.

Ukazala je i na potrebu provođenja sudskih presuda te usvajanja novog zakona o RTV sistemu na državnom nivou, naglašavajući da je neovisan i funkcionalan javni servis ključan za očuvanje prostora za glas svih građana.

Lejla Babović poručila je da posjeta kolega iz drugih medija ima posebnu težinu, jer dolazi od ljudi koji razumiju uvjete rada i izazove s kojima se novinari svakodnevno suočavaju. Dodala je da je ovakva podrška značajna, posebno u trenutku kada se BHRT nalazi u izuzetno teškoj situaciji.

Istaknula je i da je važno da javnost vidi u kakvim uvjetima zaposlenici rade, uključujući stanje zgrade RTV doma, ocijenivši ovu inicijativu kao važan čin podrške i razumijevanja.

Mjesecima unazad upućuju se apeli i organiziraju različite aktivnosti s ciljem pronalaska rješenja za finansijsku krizu. Jedna od posljednjih inicijativa je kampanja „Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče“, kojom se BHRT obratio institucijama, privrednim subjektima i pojedincima za podršku.

Iz BHRT-a su ranije upozorili da bi gašenje javnog servisa moglo postati realnost ukoliko se hitno ne pronađu rješenja za otplatu dugova i osiguranje stabilnog finansiranja. Također su naveli da bi, bez podrške domaćih vlasti ili međunarodnih aktera, Bosna i Hercegovina mogla ostati bez javnog RTV servisa.

Rad BHRT-a dodatno je ugrožen zbog dugovanja prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) u iznosu od 22 miliona konvertibilnih maraka, uz ukupne obaveze koje premašuju 104 miliona KM, uključujući dugove po osnovu poreza, doprinosa, PDV-a i neizmirene obaveze RTRS-a po osnovu RTV takse.

Krajem februara program BHRT-a bio je privremeno prekinut na jedan dan, uz upozorenje da bi potpuni prekid emitiranja u budućnosti mogao postati stvarnost.

Svojom posjetom i javnim istupima, novinari i aktivisti dali su doprinos borbi za očuvanje javnog servisa, još jednom naglašavajući poruku – „Ne gasite BHRT“.

U posjeti BHRT-u učestvovali su predstavnici Mediacentra Sarajevo, Vijeća za štampu i online medije u BiH, OSCE-a, Udruženja JaBiHEU, Udruženja Umbrella, Mreže mladih za bolje medije, Prijatelja Srebrenice, Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), kao i medijskih kuća Radio Osvit i RTV Slon.