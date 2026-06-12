Kako se otkupljuju TV prava za Svjetsko prvenstvo i zašto BHRT nije mogao do prijenosa?

BHRT nije osigurao prijenos Svjetskog prvenstva u nogometu, a nakon brojnih komentara na društvenim mrežama pojavilo se pojašnjenje prema kojem problem nije bio u nezainteresovanosti javnog servisa Bosne i Hercegovine, nego u nemogućnosti da dođe do TV prava koja su već bila u vlasništvu drugog emitera.

Kako se navodi, BHRT je bio spreman platiti značajan iznos za prava prijenosa, uprkos činjenici da od 2017. godine ne dobija RTV taksu na način predviđen zakonom. Za otkup prava, prema istim navodima, ponuđeno je 1,5 miliona eura.

Ističe se da je otkup TV prava tržišna stvar, te da FIFA i UEFA prava prodaju ponuđaču koji izdvoji najveći iznos. U ovom slučaju, prava za prijenose za cijelu regiju, izuzev Hrvatske, otkupio je Telekom Srbije, kao vlasnik Arena Sporta.

Nakon toga je BHRT, kako se navodi, pokušavao na više načina doći do prava za prijenos, posebno za utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Slani su upiti, pokušavani kontakti različitim kanalima, a javni servis bio je spreman razgovarati i o finansijskim uslovima.

Međutim, dogovor nije postignut jer iz Srbije nije bilo pozitivnog odgovora. Zbog toga prava nisu ustupljena niti prodata BHRT-u.

“Zato nije tačno da je problem bio u tome što BHRT nije imao interes ili nije želio osigurati novac. Ključni problem je bio što je nosilac prava odlučio da prijenosi ostanu na Arena Sport kanalima i nije želio omogućiti njihovo emitiranje na javnom servisu Bosne i Hercegovine”, navodi se u pojašnjenju.

Dodaje se i da su, prema navodima, pojedinim drugim javnim servisima u regiji prava omogućena, dok BHRT nije uspio doći ni do prijenosa utakmica koje igra reprezentacija BiH.

U pojašnjenju se naglašava da građani BiH nisu ostali bez prijenosa na državnoj televiziji zato što BHRT nije pokušao, nego zato što nije uspio dobiti prava koja su već bila u vlasništvu drugog emitera.

“Ukratko, sve što se moglo pokušati da BHRT dobije prijenos utakmica Svjetskog prvenstva je učinjeno. Čak i mnogo više nego što možete zamisliti”, istakla je Sanela Prašović Gadžo.

Posebno je istaknuto da su kontaktirani brojni direktni i indirektni kanali, ali da nije bilo spremnosti da se BHRT-u proda ili ustupi pravo prijenosa, barem za utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju je upućen poziv građanima da podrže reprezentaciju BiH, bez obzira na to putem kojeg programa budu pratili utakmice.