BHRT je dobio drugostepenu presudu u sporu protiv Radio televizije Republike Srpske zbog duga za neuplaćenu RTV taksu, objavio je N1.

Viši privredni sud u Banjaluci potvrdio je prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banjaluci, čime je odlučeno da RTRS treba uplatiti BHRT-u više od 2,5 miliona KM.

Dug za RTV taksu iz 2023. godine

Prema presudi, RTRS je dužan BHRT-u isplatiti 2.515.814,75 KM, uz zakonsku zateznu kamatu od dana donošenja presude, 29. decembra 2025. godine.

Riječ je o dugu za RTV taksu za period od 1. septembra do 31. decembra 2023. godine.

Ova presuda je drugostepena, što znači da je Viši privredni sud u Banjaluci potvrdio raniju odluku Okružnog privrednog suda u Banjaluci.

Još jedna presuda u korist BHRT-a

BHRT je, prema istom izvoru, dobio i još jednu prvostepenu presudu protiv RTRS-a pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci.

Tom presudom RTRS je obavezan da BHRT-u isplati 2.976.512,21 KM na ime duga za RTV taksu za period od 1. septembra do 31. decembra 2019. godine.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Višem privrednom sudu.

Finansiranje javnog servisa ponovo u fokusu

Presude dolaze u trenutku kada se pitanje finansiranja BHRT-a ponovo nalazi u centru pažnje javnosti.

Dugovanja po osnovu RTV takse godinama opterećuju funkcionisanje javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini, dok BHRT upozorava na ozbiljne finansijske probleme.

Ukoliko presude budu provedene, BHRT bi trebao naplatiti značajan dio potraživanja od RTRS-a po osnovu ranije nenaplaćene RTV takse.