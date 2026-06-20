Bez lisnatog tijesta i komplikovane pripreme: Napravite lažnu krempitu

Jednostavna za pripremu, a izuzetno kremasta, ova lažna krempita pokazuje da za ukusan domaći desert nisu potrebni komplikovani sastojci niti mnogo vremena provedenog u kuhinji.

Ako volite krempite, ali nemate vremena za pripremu lisnatog tijesta i složenije korake, ova lažna krempita može biti odlično rješenje. Kombinacija mekanih petit keksa, blage kreme od vanilije i laganog šlaga daje desert koji podsjeća na tradicionalnu krempitu, ali se priprema mnogo jednostavnije.

Ovaj kolač je dobar izbor za porodična okupljanja, proslave ili trenutke kada poželite nešto slatko, kremasto i domaće.

Sastojci:

1 l mlijeka

10 kašika šećera

3 pudinga od vanilije

400 g Petit keksa

100 do 150 ml mlijeka za umakanje keksa

500 ml slatkog vrhnja

šećer u prahu

Priprema:

Puding od vanilije skuhajte u litru mlijeka sa šećerom, prema uputstvu na pakovanju. Kada je krema gotova, prekrijte je prozirnom folijom kako se na površini ne bi stvorila korica, zatim je ostavite da se potpuno ohladi.

Slatko vrhnje umutite u čvrst šlag. Dvije trećine šlaga dodajte u ohlađeni puding i miksajte dok ne dobijete glatku, laganu i ujednačenu kremu. Ostatak šlaga ostavite za završni sloj.

Petit kekse kratko umačite u mlijeko i poredajte ih na dno kalupa. Preko keksa rasporedite kremu od pudinga i šlaga, zatim poravnajte površinu. Nakon toga premažite preostalim šlagom i završite još jednim slojem lagano namočenih keksa.

Kolač stavite u frižider na nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi keksi omekšali i kako bi se svi okusi lijepo povezali.

Prije posluživanja kolač obilno pospite šećerom u prahu i narežite na kocke.