U Bužimu odata počast generalu Izetu Naniću i borcima 505. brigade

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović boravio je u Bužimu, gdje je položio cvijeće na Turbe generala Izeta Nanića, slavnog komandanta 505. viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992, 1995.

Bećirović je tom prilikom odao počast i svim šehidima i poginulim borcima 505. viteške brdske brigade.

Nakon toga razgovarao je s načelnikom Općine Bužim Mersudinom Nanićem, koji ga je informisao o pripremama za obilježavanje manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2026“. Razgovarano je i o realizovanim i planiranim razvojnim projektima, unapređenju infrastrukture, ekonomskom razvoju i drugim pitanjima važnim za građane ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Bećirović istakao je da je Bužim jedan od simbola hrabrosti i istrajnosti pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani nezavisne, suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da su branioci Bužima, u izuzetno teškim ratnim okolnostima, pokazali odlučnost, organizovanost i snagu, uspijevajući odbraniti narod i sačuvati slobodnu teritoriju uprkos nadmoćnijem agresoru.

Posebno je ukazao na važnost njegovanja kulture sjećanja i očuvanja istine o odbrambeno-oslobodilačkoj borbi za nezavisnost Bosne i Hercegovine, ističući herojski doprinos pripadnika 505. viteške brigade u odbrani države.

Načelnik Općine Bužim Mersudin Nanić zahvalio je predsjedavajućem Bećiroviću na posjeti i kontinuiranoj podršci.

Sagovornici su izrazili opredijeljenost za nastavak saradnje, s ciljem realizacije projekata koji su od interesa za građane Bužima.

Tokom razgovora istaknuto je da jačanje lokalnih zajednica, razvoj infrastrukture, podrška privredi i otvaranje novih razvojnih perspektiva predstavljaju važan dio ukupnog ekonomskog i društvenog napretka Bosne i Hercegovine.