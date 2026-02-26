Đonlagić traži hitnu intervenciju Schmidta za spas BHRT-a

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dženan Đonlagić zatražio je od visokog predstavnika Christiana Schmidta da bez odlaganja donese izvršnu naredbu kojom bi se osigurao opstanak BHRT-a, podsjećajući na raniji slučaj „Viaduct“.

Prema njegovom prijedlogu, Vijeće ministara BiH i Ministarstvo komunikacija i prometa trebali bi višak prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH u iznosu od 22 miliona KM usmjeriti BHRT-u radi izmirenja duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji. Također je naveo da bi iz tekuće budžetske rezerve trebalo izdvojiti dodatnih 20 miliona KM kako bi se stabilizovalo tekuće poslovanje državnog javnog servisa.

BHRT je jutros u 7 sati privremeno obustavio redovan program, a tokom dana najavljeno je vanredno obraćanje uprave. Emituju se samo informativne emisije prema ustaljenom rasporedu.

Rok koji je Evropska radiodifuzna unija postavila za izmirenje duga od 22 miliona KM, zajedno s kamatama, ističe za dva dana. Ukoliko obaveza ne bude ispunjena, moglo bi doći do blokade računa.

Takav razvoj situacije značio bi prekid emitovanja programa, obustavu isplate plata zaposlenima, ali i ozbiljne posljedice po državnu komunikacijsku infrastrukturu.

Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović upozorio je da iz EBU-a do sada nije stigla ponuda države BiH koja bi omogućila početak pregovora, te da se može očekivati pokretanje sudskog postupka za zamrzavanje računa. Kako je naveo, to bi eventualno donijelo kratkotrajno odgađanje, ali bi nakon toga BHRT mogao prestati postojati u sadašnjem obliku.