BHRT-u uplaćeno šest miliona KM pomoći

BHRT-u je uplaćeno šest miliona KM finansijske pomoći koju je odobrilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, potvrdio je ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto.

Forto je naveo da je uplata realizovana uprkos otežanom radu Vijeća ministara BiH, ocijenivši da pomoć državnom javnom servisu predstavlja jedno od značajnijih dostignuća u aktuelnom mandatu.

Prema njegovim riječima, za BHRT je osigurano ukupno deset miliona KM, dok su prethodni sazivi Vijeća ministara ovoj medijskoj kući ukupno dodijelili oko 1,4 miliona KM.

Ministar je naglasio da finansijska pomoć neće trajno riješiti probleme javnog servisa, ali da pokazuje kako se dodatnim izmjenama zakonskih rješenja može poboljšati njegov položaj.

BHRT se već godinama s