Roberto Mancini ponovo preuzima reprezentaciju Italije, tri godine nakon što je završio svoj prvi mandat na klupi četverostrukog prvaka svijeta.

Prema informacijama koje je objavio poznati nogometni insajder Fabrizio Romano, Mancini je postigao dogovor s čelnicima italijanskog nogometa, a uskoro bi trebalo uslijediti i njegovo zvanično predstavljanje.

Italija se tako odlučila vratiti treneru koji je reprezentaciju vodio od 2018. do 2023. godine. Najveći uspjeh ostvario je 2021. godine, kada su Italijani osvojili Evropsko prvenstvo pobjedom protiv Engleske u finalu na Wembleyju.

Mancini je nakon odlaska s klupe Italije preuzeo reprezentaciju Saudijske Arabije, a njegov posljednji angažman bio je u katarskom Al-Saddu. Taj klub napustio je nešto više od mjesec prije dogovora o povratku među Azzurre.

Tokom trenerske karijere predvodio je i Inter, Manchester City, Lazio, Fiorentinu, Galatasaray i Zenit.

Povratak Mancinija uslijedio je nakon promjena u plan