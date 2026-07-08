Zabranjen uvoz 2,5 tone instant napitaka iz Italije u BiH

Zabranjen uvoz 2,5 tone instant napitaka porijeklom iz Italije nakon inspekcijske kontrole na Graničnom prijelazu Izačić.

Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija zabranile su uvoz pošiljke instant napitaka Ristora, među kojima su instant bijeli napitak, čokolada u prahu i irski kapućino.

Inspekcijskim nadzorom nad uvozom životnih namirnica i hrane, čije se carinjenje vrši na GP Izačić, utvrđeno je da pošiljka u količini od 2.540 kilograma nije propisno deklarisana.

Kako je navedeno, artikli u pošiljci nisu bili usklađeni s odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, kao ni sa Zakonom o hrani BiH. Zbog toga se ovi proizvodi ne mogu uvesti niti staviti u promet.

Pošiljka će biti vraćena ili uništena

Nakon što je zabranjen uvoz kontrolisane pošiljke, nadležne inspekcije naredile su njeno vraćanje pošiljaocu. Ukoliko povrat ne bude moguć, pošiljka će biti uništena na propisan način.

Riječ je o proizvodima porijeklom iz Italije, a zabrana se odnosi na instant napitak s okusom čokolade, instant bijeli napitak i instant irski kapućino.