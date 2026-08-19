Italija imenovala specijalnog izaslanika za vodu zbog sve češćih suša

Italija je imenovala specijalnog izaslanika za međunarodnu politiku voda, dok se Evropa suočava sa sve češćim sušama, visokim temperaturama i problemima s dostupnošću vodnih resursa.

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani saopćio je da će ovu funkciju obavljati pravnik Marco Rago, čiji će zadatak biti jačanje diplomatskog angažmana Italije u oblasti upravljanja vodama.

Rago će se baviti promovisanjem održivog korištenja i upravljanja vodnim resursima, uz poseban fokus na njihovu povezanost s energetikom, poljoprivredom, zaštitom okoliša i međunarodnom razvojnom saradnjom.

Kao specijalni izaslanik za vodu, Italiju će predstavljati i na međunarodnim konferencijama i sastancima posvećenim pitanjima dostupnosti i upravljanja vodom.

Tajani je upozorio da voda postaje jedno od najvažnijih pitanja s kojima se suočavaju Evropa i ostatak svijeta.

Prema njegovim riječima, visoke temperature ubrzavaju isparavanje, dok dugotrajni periodi bez padavina stvaraju ozbiljne posljedice za poljoprivredu i ukupnu ekonomiju.

Posebno je ukazao na potrebu unapređenja vodovodne infrastrukture i smanjenja gubitaka vode u sistemima, što je za Italiju sve važnije zbog učestalijih suša i velikih razlika među regijama kada je riječ o raspoloživim vodnim resursima.

Italijanska vlada želi zauzeti aktivniju poziciju u međunarodnim razgovorima o upravljanju vodama i kroz konkretne projekte ponuditi odgovore na posljedice klimatskih promjena.

Tajani je poručio da Italija želi postati jedan od vodećih aktera u međunarodnom dijalogu o vodi i doprinijeti rješavanju jednog od sve ozbiljnijih globalnih problema.

Jedan od prvih značajnijih događaja u okviru ove politike bit će Evro-mediteranski forum o vodi, koji bi Ministarstvo vanjskih poslova Italije trebalo organizovati 29. septembra u Rimu.

Imenovanjem specijalnog izaslanika za vodu, Italija nastoji dodatno povezati pitanja klimatskih promjena, poljoprivrede, energetike i međunarodne saradnje u jedinstvenu politiku upravljanja vodnim resursima.