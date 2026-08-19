Italija imenovala specijalnog izaslanika za vodu zbog sve češćih suša

Adin Jusufović
italija

Italija je imenovala specijalnog izaslanika za međunarodnu politiku voda, dok se Evropa suočava sa sve češćim sušama, visokim temperaturama i problemima s dostupnošću vodnih resursa.

Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani saopćio je da će ovu funkciju obavljati pravnik Marco Rago, čiji će zadatak biti jačanje diplomatskog angažmana Italije u oblasti upravljanja vodama.

Rago će se baviti promovisanjem održivog korištenja i upravljanja vodnim resursima, uz poseban fokus na njihovu povezanost s energetikom, poljoprivredom, zaštitom okoliša i međunarodnom razvojnom saradnjom.

Kao specijalni izaslanik za vodu, Italiju će predstavljati i na međunarodnim konferencijama i sastancima posvećenim pitanjima dostupnosti i upravljanja vodom.

Tajani je upozorio da voda postaje jedno od najvažnijih pitanja s kojima se suočavaju Evropa i ostatak svijeta.

Prema njegovim riječima, visoke temperature ubrzavaju isparavanje, dok dugotrajni periodi bez padavina stvaraju ozbiljne posljedice za poljoprivredu i ukupnu ekonomiju.

Posebno je ukazao na potrebu unapređenja vodovodne infrastrukture i smanjenja gubitaka vode u sistemima, što je za Italiju sve važnije zbog učestalijih suša i velikih razlika među regijama kada je riječ o raspoloživim vodnim resursima.

Italijanska vlada želi zauzeti aktivniju poziciju u međunarodnim razgovorima o upravljanju vodama i kroz konkretne projekte ponuditi odgovore na posljedice klimatskih promjena.

Tajani je poručio da Italija želi postati jedan od vodećih aktera u međunarodnom dijalogu o vodi i doprinijeti rješavanju jednog od sve ozbiljnijih globalnih problema.

Jedan od prvih značajnijih događaja u okviru ove politike bit će Evro-mediteranski forum o vodi, koji bi Ministarstvo vanjskih poslova Italije trebalo organizovati 29. septembra u Rimu.

Imenovanjem specijalnog izaslanika za vodu, Italija nastoji dodatno povezati pitanja klimatskih promjena, poljoprivrede, energetike i međunarodne saradnje u jedinstvenu politiku upravljanja vodnim resursima.

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