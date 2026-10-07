Tuzlak stavio dres Nihada Mujakića sa Svjetskog prvenstva na humanitarnu licitaciju

Tuzlak Sead Mulić sportsku kolekciju već godinama pretvara u alat za pomaganje drugima, a novu humanitarnu priču odlučio je zaključiti dresom Nihada Mujakića sa Svjetskog prvenstva, u kojem je reprezentativac Bosne i Hercegovine nastupio protiv Kanade.

Riječ je o posljednjem velikom predmetu koji je Mulić planirao ponuditi u aktuelnom ciklusu humanitarnih licitacija. Mujakić mu je dres obećao još prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, uz želju da upravo on bude svojevrsna završnica aukcije i podrška djeci za koju se prikupljaju sredstva.

Početna cijena dresa Nihada Mujakića iznosi 750 KM, a prihodi od aukcije namijenjeni su za terapije dječaka Patrika Križanovića, kao i pomoć djeci u potrebi kroz Eduland i Fiduciu Tuzla.

Mulić je podsjetio da je bh. reprezentativac i ranije svojim klupskim i reprezentativnim dresovima podržavao njegove humanitarne akcije. Ovoga puta na aukciji je posebno vrijedan primjerak, dres nošen na utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Dres Nihada Mujakića licitira se do subote

Licitiranje je moguće isključivo javnim komentarima ispod objave u Facebook grupi „Svaki dres svoju priču nosi“, pri čemu učesnici uz ponudu trebaju navesti prezime igrača.

Svaka naredna ponuda mora biti najmanje 50 KM viša od prethodne. Dres će pripasti osobi koja u trenutku završetka aukcije bude imala najveću važeću ponudu.

U slučaju dvije jednake ponude prednost ima ona koja je ranije objavljena. Ukoliko nova ponuda stigne u posljednje dvije minute, aukcija se produžava za deset minuta, a isto pravilo primjenjuje se nakon svake naredne ponude pristigle u posljednje dvije minute produžetka.

Ponude sa lažnih profila, kao ni anonimne ponude poslane privatnom porukom, neće biti priznate. Pobjednik aukcije ima rok od 72 sata za uplatu, a ukoliko novac ne bude uplaćen u dogovorenom roku, organizator zadržava pravo da dres ponovo ponudi na aukciji.

Aukcija traje do subote, 10. oktobra, u 19 sati. Mulić je najavio da očekuje još dresove Veleža, CS Marítima i KK Igokea, nakon čega će prikupljena sredstva biti uplaćena korisnicima, uz javnu objavu o izvršenim uplatama.