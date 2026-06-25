Ivona Banović treba našu podršku: Pomozimo da je po izlasku iz bolnice dočeka osmijeh

Ivona Banović, porijeklom iz Donjih Dubrava koja živi u Salzburgu, uskoro bi trebala izaći iz bolnice nakon što se liječila od posljedica moždanog udara.

Ivona je rođena 1995. godine i majka je dvoje male djece, a njeni prijatelji i ljudi velikog srca žele joj pokazati da u ovom teškom periodu nije sama.

Pokrenuta je akcija prikupljanja dobrovoljnih priloga kako bi Ivonu po izlasku iz bolnice dočekao lijep poklon, znak pažnje i podrške koji bi joj barem malo uljepšao početak oporavka.

Kako navode organizatori, cilj nije samo prikupiti novac za poklon, nego Ivoni poslati poruku da ima ljude koji misle na nju i koji žele da njen povratak iz bolnice bude ispunjen toplinom, pažnjom i osmijehom.

Svi koji žele učestvovati mogu dati dobrovoljni prilog, bez obzira na iznos. Svaka uplata je dobrodošla i predstavlja dio zajedničke želje da Ivona Banović osjeti podršku u trenutku kada joj ona mnogo znači.

Uplate se mogu izvršiti putem PayPal linka:

https://www.paypal.com/pool/9qlFn89b0F?sr=wccr

Organizatori se zahvaljuju svima koji će se odazvati ovoj humanoj gesti, uz poruku da zajedno možemo učiniti da Ivona Banović po izlasku iz bolnice zna da nije sama i da je okružena ljudima koji joj žele što brži i ljepši oporavak.