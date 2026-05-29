VSTV bi mogao ostati bez podrške EU za provjere imovine sudija i tužilaca

Ukoliko Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, vrlo je izvjesno da bi moglo ostati bez finansijske podrške koju je Evropska unija izdvajala za ovaj proces. Iz VSTV-a tvrde da bi u tom slučaju angažovali stručnjake finansirane iz budžeta institucija BiH.

Detektor iz svojih izvora nezvanično saznaje da je u Bruxellesu već donesena odluka o mogućem prekidu finansiranja nadzora nad imovinom sudija i tužilaca ukoliko VSTV u međuvremenu ne stavi sporni pravilnik van snage.

Iz VSTV-a navode da nisu zaprimili zvaničnu reakciju Evropske komisije, a na pitanje kako će postupiti u slučaju da EU odluči obustaviti finansiranje, odgovaraju da “svoje postupanje ne zasnivaju na spekulacijama i pretpostavkama koje se pojavljuju u javnom prostoru od nezvaničnih izvora”.

Istovremeno naglašavaju da je “Odjel za provođenje postupka po izvještajima koji je nadležan za provjere imovine sudija i tužilaca u cijelosti finansiran iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine”.

“Nijedan zaposlenik Odjela, materijalni resursi, prostorije, IT oprema niti saradnja sa drugim institucijama nisu finansirani sredstvima međunarodnih partnera”, navode iz VSTV-a.

Dodaju da bi se “eventualni hipotetički prestanak partnerske saradnje Evropske komisije s VSTV-om u implementaciji odredaba o integritetu mogao odnositi isključivo na stručnjake koji imaju savjetodavnu ulogu prema Odjelu za provođenje postupka po izvještajima”.

VSTV je na sjednici 15. aprila usvojio izmjene pravilnika u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje Odjela za provjeru imovine nosilaca pravosudnih funkcija i načina angažovanja vanjskih stručnjaka koji prate njihov rad. Članovi Vijeća su odlučili da će se vanjski stručnjaci birati javnim konkursom, a u komisijama će dva člana imenovati EU i jednog VSTV.

Odluku su donijeli bez konsultacije sa EU.

Prema Zakonu o VSTV-u, kažu u ovoj pravosudnoj instituciji, VSTV je jedini nadležan za angažovanje stručnjaka koji imaju ovlaštenje da savjetuju zaposlenike Odjela. Dodaju da Evropska komisija finansira isključivo te stručnjake koji ne učestvuju u provjerama, već savjetuju Odjel ukoliko ocijene to potrebnim i ukoliko Odjel od njih potražuje savjet.

Valentina Superti, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, ranije je u dopisima predsjedniku VSTV-a Saninu Boguniću izrazila zabrinutost u vezi s nacrtom izmjena i dopuna pravilnika, upozoravajući na moguće posljedice po efikasnost, kredibilitet i nezavisnost sistema vanjskog praćenja.

U VSTV-u kažu da su zadovoljni dosadašnjom saradnjom sa Evropskom komisijom te navode da su u četiri javno objavljena izvještaja međunarodni stručnjaci ocijenili rad Odjela izuzetno kvalitetnim i profesionalnim.

Kažu da bi im bilo zadovoljstvo da trenutno angažovani stručnjaci nastave svoj angažman, budući da postoji obostrano zadovoljstvo saradnjom i kvalitetom rada.

Iz VSTV-a kažu da će u slučaju eventualne obustave finansiranja savjetodavnih pozicija, koje, prema njihovim tvrdnjama, ne obavljaju suštinske poslove bitne za funkcionalnost Odjela, “osigurati da u transparentnoj proceduri, na osnovu zakonskih ovlaštenja u najboljem javnom interesu angažuje stručnjake koji će biti finansirani iz budžeta institucija BiH”.

Dodaju da je savjetodavna uloga međunarodnih stručnjaka bila posebno važna u početnoj fazi uspostavljanja radnih procesa, dok danas Odjel, nakon godinu dana rada, funkcioniše samostalno i ostvaruje zapažene rezultate. Podsjećaju i da je Zakonom o VSTV-u predviđeno da angažman stručnjaka traje četiri godine od početka primjene zakona, te da je tranzicioni period već u posljednjoj fazi.

Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH ocjenjuje da se na ovaj način obesmišljava stručni mehanizam koji je trebao osigurati nezavisni vanjski nadzor nad radom Odjela za provjere i funkcionisanje cijelog tog sistema.

Prema njenim riječima, cilj je bio da evropski stručnjaci, koje delegira Evropska unija, sprovode nezavisan nadzor i monitoring rada Odjela, posebno u pogledu efikasnosti postupanja, imajući u vidu da se sistem provjera imovinskih kartona tek uspostavlja.

Korajlić, međutim, upozorava da se u pravosudnoj zajednici bilježi snažan otpor, uz istovremene pokušaje VSTV-a da poveća kontrolu nad procesom i da na neki način zatvori mogućnost takve vrste monitoringa na način da sam određuje ko će biti vanjski stručnjaci i kako će izgledati ta vrsta nadzora. Ona smatra da je takav pristup problematičan i u odnosima s Evropskom unijom, koja je uložila značajna sredstva da bi uopšte funkcionisale osnovne funkcije VSTV-a i da bi se uspostavili ovi mehanizmi nadzora.

“Očigledno je da postoji nastojanje da se VSTV zatvori od bilo kakvog nezavisnog nadzora i da sam sebi odgovara”, navodi Korajlić.

Ona dodaje da je vanjski nadzor važan, ne samo zbog nezavisnosti i objektivnosti nego i zbog transparentnog izvještavanja i analiza rada.

Iz VSTV-a ističu da su dosadašnji rezultati Odjela dokaz njegove uspješnosti, navodeći da je uspostavljen u kratkom roku te da je do sada izvršena provjera imovine više od 130 sudija, tužilaca i članova VSTV-a, te da su stotine izvještaja o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija već javno dostupne na internetskoj stranici Vijeća.

Navode da je uspostavljena uspješna saradnja sa domaćim institucijama i međunarodnim partnerima, zbog čega rad Odjela i rezultati provjera imovine predstavljaju, kako navode, jedan od najuspješnijih reformskih procesa u pravosuđu BiH.

Detektor je ranije pisao o izvještajima vanjskih stručnjaka EU u kojima su oni upozorili da Odjel za provjeru imovine sudija i tužilaca i dalje radi s nedovoljnim kapacitetima, te da rad dodatno usporava i odbijanje članova domaćinstava da dostave podatke.

VSTV je tada