Američki vojnici se povlače iz Evrope, Kalas iznenađena

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da je iznenađujući trenutak u kojem se govori o mogućem povlačenju američkih vojnika iz Evrope, koje bi se, prema najavama, moglo dogoditi u narednih šest do 12 mjeseci.

Kalas je tokom sastanka Evropske političke zajednice u Erevanu poručila da se o smanjenju američkog vojnog prisustva u Evropi raspravlja već duže vrijeme, ali da aktuelni trenutak objave otvara dodatna pitanja. Prema njenim riječima, Evropa zbog toga mora snažnije graditi vlastitu ulogu unutar NATO-a i preuzeti veći dio odgovornosti za sigurnost.

Naglasila je da američke trupe u Evropi nisu raspoređene isključivo radi zaštite evropskih interesa, nego i zbog interesa Sjedinjenih Američkih Država. Na pitanje o stavu administracije Donalda Trampa, Kalas je navela da na sastanku nije bilo američkih predstavnika koji bi mogli dodatno pojasniti stav Washingtona.

Izjave su uslijedile nakon najava iz Pentagona o smanjenju broja američkih vojnika u Njemačkoj, koja je jedno od ključnih američkih vojnih uporišta u Evropi. Prema dostupnim informacijama, iz Njemačke bi trebalo biti povučeno oko 5.000 vojnika.

Kalas se osvrnula i na značaj Kavkaza, ističući da ta regija ima važnu stratešku ulogu u trenutnim međunarodnim okolnostima. Posebno je naglasila potrebu za jačanjem alternativnih trgovinskih ruta i smanjenjem zavisnosti od osjetljivih tranzitnih pravaca.

Govoreći o Armeniji, Kalas je poručila da će evropska perspektiva te zemlje zavisiti prije svega od odluka armenskog naroda, posebno uoči predstojećih izbora.