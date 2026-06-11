Evropska unija podržala 61 projekat lokalnih zajednica u BiH

Evropska unija podržala je 61 projekat organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti 912.000 KM, s ciljem unapređenja kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

Projekti se realiziraju kroz Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 3, ReLOaD3, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP, u Bosni i Hercegovini.

Evropska unija je kroz ovaj program osigurala od 55 do 65 posto sredstava, dok su jedinice lokalne samouprave učestvovale s najmanje 35 posto finansiranja.

Podrška lokalnim zajednicama i civilnom društvu

Svi projekti usklađeni su s razvojnim ciljevima zajednica u kojima se provode, kako bi se dugoročno unaprijedio kvalitet života stanovništva.

Projekti su odabrani na osnovu javnih poziva koji su provedeni u 13 općina i gradova u periodu od novembra 2025. do aprila 2026. godine.

Prije definisanja tematskih oblasti obuhvaćenih javnim pozivima, u svakoj lokalnoj zajednici provedene su konsultacije s organizacijama civilnog društva, kako bi finansiranje bilo usmjereno na stvarne potrebe građana.

ReLOaD3, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP, ima za cilj jačanje učešća građana u donošenju odluka i bolju saradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

U Bosni i Hercegovini program se provodi u 14 općina i gradova, u periodu od februara 2025. do januara 2029. godine.