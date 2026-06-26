Ustavni sud BiH dobija podršku EU i Vijeća Evrope od 2,2 miliona eura

Ustavni sud BiH bit će u fokusu novog trogodišnjeg projekta Evropske unije i Vijeća Evrope, vrijednog 2,2 miliona eura, koji je usmjeren na jačanje ljudskih prava, vladavine prava i efikasnijeg rada ove institucije.

Projekat pod nazivom „Podrška ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini kroz ustavno sudstvo“ finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope, a implementira ga Vijeće Evrope. Ukupan budžet iznosi 2.223.000 eura.

Na predstavljanju projekta u Sarajevu poručeno je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine jedna od ključnih institucija za zaštitu ljudskih prava i funkcionisanje pravne države, te da poštivanje i provođenje njegovih odluka predstavlja važan pokazatelj demokratske stabilnosti i napretka BiH na evropskom putu.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman kazao je da će projekat biti usmjeren na jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta, kao i poboljšanje tehničkih i prostornih uslova rada Suda. Dio aktivnosti odnosit će se i na unapređenje saradnje sa redovnim sudovima, advokatima, akademskom zajednicom i pravnim fakultetima.

Ustavni sud BiH radi u nepotpunom sastavu

Ćeman je upozorio da se ovim projektom ipak ne može riješiti najveći trenutni izazov, a to je činjenica da Ustavni sud BiH od novembra 2022. godine radi u nepotpunom sastavu.

Zbog toga, kako je navedeno, već tri i po godine nije u funkciji Veliko vijeće, za čiji je rad potrebno najmanje pet od ukupno šest domaćih sudija. Takva situacija dovela je do povećanja broja neriješenih predmeta i dužeg trajanja postupaka.

Ustavni sud trenutno ima pripremljene nacrte odluka u više od 6.000 predmeta, dok ukupan broj neriješenih predmeta iznosi oko 13.000.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca poručio je da EU ovim projektom potvrđuje dugoročnu podršku nezavisnim i efikasnim institucijama, posebno Ustavnom sudu kao važnom stubu demokratskog društva. Naglasio je da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće, te da je njihovo provođenje jedan od ključnih kriterija na evropskom putu BiH.

Šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Bojana Urumova istakla je da snažno ustavno sudstvo nije važno samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za demokratsku otpornost Evrope. Prema njenim riječima, podrška Ustavnom sudu podrazumijeva ulaganje u institucije, pravne profesionalce i bolju saradnju svih aktera koji učestvuju u zaštiti ljudskih prava.

Cilj projekta je da Ustavni sud BiH dodatno ojača svoju ulogu garanta ustavnih prava i vladavine prava, kroz unapređenje institucionalnih, stručnih i tehničkih kapaciteta.