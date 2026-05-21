Humanitarna akcija za Anastaziju Kočić: Pozivom na 17166 doniraju se 2 KM

Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“ nastavlja akciju prikupljanja pomoći za malu Anastaziju Kočić, djevojčicu koja se od rođenja suočava s teškim zdravstvenim problemima.

Anastazija je prošla kroz više složenih medicinskih zahvata, među kojima su operacija zatvaranja spine bifide i ugradnja VP šanta zbog nakupljanja tečnosti u mozgu. Zbog zdravstvenog stanja ne može hodati niti govoriti, a svakodnevno joj je potrebna posebna njega.

Kako navode iz Udruženja, djevojčica dnevno prolazi kroz pet kateterizacija, što je dodatno izlaže infekcijama i upalama. Njena lijeva noga je deformisana, zbog čega su joj potrebne kontinuirane fizikalne terapije i liječenje, najčešće u inostranstvu.

Zahvaljujući dosadašnjoj podršci građana, porodici je kupljen automobil, čime su olakšani odlasci na rehabilitacije. U narednom periodu planirano je prilagođavanje stambenog prostora, posebno opremanje kupatila, kao i nastavak liječenja.

Građani pomoć mogu pružiti pozivom na broj 17166, čime doniraju 2 KM. Broj je jedinstven za sva tri mobilna operatera u Bosni i Hercegovini.

Donacije su moguće i putem računa u Addiko banci, broj 5520002009328582, primalac je Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, uz naznaku „za Anastaziju“.

Za uplate iz inostranstva dostupan je IBAN: BA3955200020062114139, SWIFT: HAABBA2B, primalac Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, svrha uplate „za Anastaziju“.