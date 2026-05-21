Humanitarna akcija za Anastaziju Kočić: Pozivom na 17166 doniraju se 2 KM

Adin Jusufović
Anastaziju Kočić,
Identitet djevojčice je prekriven radi zaštite prava maloljetnih osoba

Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“ nastavlja akciju prikupljanja pomoći za malu Anastaziju Kočić, djevojčicu koja se od rođenja suočava s teškim zdravstvenim problemima.

Anastazija je prošla kroz više složenih medicinskih zahvata, među kojima su operacija zatvaranja spine bifide i ugradnja VP šanta zbog nakupljanja tečnosti u mozgu. Zbog zdravstvenog stanja ne može hodati niti govoriti, a svakodnevno joj je potrebna posebna njega.

Kako navode iz Udruženja, djevojčica dnevno prolazi kroz pet kateterizacija, što je dodatno izlaže infekcijama i upalama. Njena lijeva noga je deformisana, zbog čega su joj potrebne kontinuirane fizikalne terapije i liječenje, najčešće u inostranstvu.

Zahvaljujući dosadašnjoj podršci građana, porodici je kupljen automobil, čime su olakšani odlasci na rehabilitacije. U narednom periodu planirano je prilagođavanje stambenog prostora, posebno opremanje kupatila, kao i nastavak liječenja.

Građani pomoć mogu pružiti pozivom na broj 17166, čime doniraju 2 KM. Broj je jedinstven za sva tri mobilna operatera u Bosni i Hercegovini.

Donacije su moguće i putem računa u Addiko banci, broj 5520002009328582, primalac je Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, uz naznaku „za Anastaziju“.

Za uplate iz inostranstva dostupan je IBAN: BA3955200020062114139, SWIFT: HAABBA2B, primalac Humanitarno udruženje „Mali Anđeo“, svrha uplate „za Anastaziju“.